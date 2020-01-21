Последний шанс "Наполи" спасти сезон, лондонское дерби на "Бридже" и новый поход Роналду: рассказываем, что посмотреть посреди недели

"Наполи" – "Лацио"

21 января, 22:45. Неаполь, "Сан-Паоло"

"Наполи" попал в пике! Решение Аурелио Де Лаурентиса довериться Дженнаро Гаттузо с самого начала выглядело импульсивным и необдуманным, но такого провала не ожидал никто. После отставки Карло Анчелотти неаполитанцы выиграли один из пяти матчей Серии "А", потерпев четыре поражения. Команда, которую еще год назад называли главным соперником "Ювентуса" на Апеннинах, теперь балансирует в середине турнирной таблицы без каких-либо перспектив даже на зону Лиги Чемпионов. Гаттузо находится под бешеным давлением. Итальянская пресса уже начала писать, что президент "Наполи" раскаялся и хотел бы вернуть Анчелотти немедленно, но тот уже трудоустроился в "Эвертоне". Кубок – последний шанс спасти провальный сезон, поэтому "партенопейцы" должны приложить все силы, чтобы продолжить борьбу за трофей. В успех хозяев верится очень слабо, ведь на "Сан-Паоло" приедет действующий обладатель Кубка и лучшая команда Италии прямо сейчас. "Лацио" в последние месяцы находится просто в сумасшедшей форме. Последний раз "орлы" теряли очки в чемпионате еще 19 октября, сыграв вничью с "Аталантой" (3:3). С тех пор подопечные Симоне Индзаги на внутренней арене исключительно побеждают – 13 матчей подряд, где поместилась и победа над "Ювентусом" за Суперкубок. Римляне уже успели побить ряд клубных рекордов, но Индзаги продолжает отзываться об успехах команды довольно скромно. Так или иначе, но в противостоянии с "Наполи" "Лацио" будет безоговорочным фаворитом. Также это противостояние будет принципиальным для главного бомбардира "орлов". Иммобиле родился близ Неаполя, но так и не получил шанса в команде, за которую болел с детства. Сейчас форвард разрывает Серию "А" – 23 гола в 19-и матчах. Такой график предусматривает, что Чиро имеет все шансы переписать рекорд результативности чемпионата Италии в течение одного сезона. "Наполи" следует остерегаться Иммобиле, забившего 7 голов в четырех последних матчах. Если остановить главного бомбардира, то будет и шанс на успех в противостоянии.

"Челси" – "Арсенал"

21 января, 23:15. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

Уже длительное время противостояния "Челси" и "Арсенала" не вызывает такого ажиотажа, который был в нулевых. "Челси" продержался среди грандов дольше, но и "аристократам" не удалось избежать падения. Фрэнк Лэмпард получил в свое распоряжение молодую команду, которая готова на драйве нанести хлопот любому. Однако стабильности, что логично, ей не хватает. "Челси" может обыграть "Арсенал" и "Тоттенхэм", а через несколько дней потерять очки с "Брайтоном" или вообще уступить "Ньюкаслу". Хотя эта непредсказуемость в результатах пока не мешает "синим" комфортно чувствовать себя в зоне Лиги Чемпионов. По другую сторону барикад все еще хуже! Ожидалось, что текущий сезон станет переломным для Унаи Эмери в "Арсенале". Прогнозы были оптимистичными, но испанец потерял контроль над коллективом и полностью провалился. Руководство "канониров" подыскало ему замену в тренерском штабе Хосепа Гвардиолы. Микель Артета уже давно имеет хорошую прессу, и его назначение в один из клубов АПЛ было лишь вопросом времени. Пока молодой специалист не сумел кардинально изменить ход дел на "Эмирейтс". Лишь две победы в шести матчах (над МЮ в АПЛ и над "Лидсом" в Кубке), но уступил "Арсенал" лишь один раз – как раз "Челси". Артета признается, что игра "канониров" ему нравится только эпизодами. Лэмпард тоже далек от идеала своей же игры. Не так давно они противостояли друг другу на футбольном поле, а теперь набивают шишки на тренерском мостике. Пока рано говорить о перспективах легенд как менеджеров – прошло слишком мало времени. Однако у Фрэнка есть уже одна победа в очном противостоянии, поэтому Микель точно захочет поквитаться.

"Ювентус" – "Рома"

22 января, 22:45. Турин, "Ювентус Стэдиум"

Первую половину сезона в Италии Паулу Фонсека смело может занести себе в актив. Бывший наставник донецкого "Шахтера" удерживает "Рому" в зоне Лиги Чемпионов, не потратив летом сумасшедших сумм на трансферы. Сейчас "волки" проиграли лишь четыре матча в Серии "А", а во встречах с грандами кальчо уступили только "Ювентусу". "Старая синьора" вообще очень неудобный соперник для римлян, а если говорить о выездных матчах, то тут настоящая беда. "Джалоросси" в последний раз побеждали в Турине еще до 2011-го года. Интересно, что это тоже был поединок 1/4 финала Кубка Италии. "Ювентус" долгое время оставался в тени перерожденного "Интера" Антонио Конте. Однако Маурицио Сарри сохранял спокойствие и постоянно подчеркивал, что доволен темпами, с которыми команда усваивает его идеи. И вот к началу 2020-го "Ювентус" уже привычно оказался на вершине таблицы, имея преимущество над "нерадзурри" в четыре очка, и проиграв лишь один матч чемпионата – против Лацио (1:3). В прошлом году туринцы не играли даже в финале Кубка Италии, поэтому вряд ли они позволят себе выйти на матч расслабленными, к тому же против такого соперника, как "Рома". Много критиковали в начале сезона и лидера туринцев – Криштиану Роналду. Португальца обвиняли в низкой результативности и в том, что он перестал осуществлять ключевое влияние на результат, когда команде это нужно. Португалец же знает свое тело и свои возможности как никто другой. Криштиану постепенно набрал такую ​​форму, которой в "Ювентусе" еще не демонстрировал. В последних 10-и матчах он лишь дважды покидал поле без забитого гола, отличившись 12-ю мячами. Только феноменальный Иммобиле опережает Роналду в списке бомбардиров Серии "А". Пауло Фонсеке придется хорошенько подумать над планом, который поможет остановить его соотечественника. В конце концов, кубковые матчи всегда могут подарить сенсацию.

"Вулверхэмптон" – "Ливерпуль"

23 января, 22:00. Вулверхэмптон, "Молинью"

"Ливерпуль" всего после 22 туров сумел получить преимущество над вторым местом в 16 очков. В Англии уже мало кто сомневается, что "красные" впервые в своей истории выигрывают АПЛ. Сейчас уже больше говорят о возможных рекордах, которые может побить команда Юргена Клоппа. Крупнейший среди них – сезон без поражений, который удалось провести лондонскому Арсеналу в кампании 2003/04. В текущем первенстве "Ливерпуль" хотя бы раз обыграл всех соперников в лиге, а терял очки только с "Манчестер Юнайтед" в первом круге, сыграв вничью. Что касается команды Эшпириту Санту, то она была одной из самых интересных в первой половине сезона в АПЛ. Однако "Вулверхэмптону" не хватило запаса сил безболезненно против сквозь безумие Boxing Day. Только в прошлом туре "волки" одержали первую победу в 2020-м году, обыграв "Саутгемптон" (2:3, горя 2:0 по ходу первого тайма). До этого было 5 матчей без побед и вылет из Кубка Англии. Несмотря на эту серию неудач "вулвз" не выбыли из борьбы за еврокубки, оставаясь на шестой строчке в турнирной таблице (МЮ находится выше только благодаря дополнительным показателям). Последний раз "Вулверхэмптон" побеждал "Ливерпуль" в рамках АПЛ в далеком 2010-м году. Правда, "волки" выбивали "красных" из Кубка в 2017-ом и 2019-ом. Предстоящий поединок должен подарить болельщикам настоящее зрелище.

Игорь Малиенко | soccernews.ru