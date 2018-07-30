Последний шанс не опозориться: ПСЖ сыграет с "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов

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Последний шанс не опозориться: ПСЖ сыграет с "Атлетико" в рамках Международного кубка чемпионов

ПСЖ – "Атлетико"

Стадион: "Национальный" (Калланга, Сингапур)

Начало матча: 14:30

Для некоторых команд Международный кубок чемпионов уже подходит к концу. Например, ПСЖ уже сегодня сыграет свой последний матч на этом турнире и получит шанс сдвинуться с последнего места. Да-да, подопечные Томаса Тухеля пока "благополучно проваливают" предсезонный кубок, проиграв два первых матча с общим счетом 2:8. Хотя, результаты эти, безусловно, субъективны, ведь среди тех игроков, которые выходили на поле, лишь трое могут хотя бы претендовать на основной состав: Буффон, Рабьо и Диарра. Остальные, как можно понять, получили каникулы после Чемпионата Мира, потому вернуться в строй уже непосредственно перед началом чемпионата. Зная расклады в Лиге 1, нельзя исключать, что Тухель будет использовать как раз матчи национально первенства для того, чтобы размять суставы основных игроков и подготовится к Лиге Чемпионов. Это, конечно же, шутка, но в последние пару лет почти все встречи Лиги 1 являются для парижан разминочными.

Что касается мадридского "Атлетико", то подопечные Симеоне свой первый матч на турнире выиграли. Пускай не в основное время, а в серии пенальти, но все же полуосновной состав лондонского клуба, который так же пострадал из-за Чемпионата Мира, пал перед резервным "Атлетико". Собственно, именно эти обстоятельства не дают оснований сказать, что сегодняшний матч станет качественным. Фееричным – да! Но не качественным.

В этом году Международный кубок чемпионов все больше разочаровывает, ведь, когда на поле выходит одна молодежь, на футболистов можно надеть футболки клубов условного датского чемпионата, и ничего особо не изменится. Остается только надеется, что игра перечеркнет утверждение, написанное выше.

ПСЖ и "Атлетико" в каком-то роде абсолютно уникальные команды. Дело в том, что сегодня они являются чуть ли не единственными грандами европейского футбола, которые ни разу не встречались между собой в официальном матче. То есть, их не сталкивали еврокубки. Так что исторический аспект в этой битве отсутствует. Кроме того, Томас Тухель никогда не противостоял Диего Симеоне. Не факт, что этот матч будет учитываться при составлении их статистики противостояний, но все-равно это нельзя не отметить.

Чего же ждать от сегодняшнего матча? Не исключаем еще одного разгрома ПСЖ, ведь команда опять сыграет молодежью. Согласно информации, пока в расположение парижан приехал только Анхель Ди Мария, остальные все еще на каникулах. У "Атлетико" дела с составом куда лучше. Половина основной обоймы готова играть, да и сам клуб в официальном твиттере заявляет о всей серьезности матча. Может, испанцы надеяться выиграть турнир? Все-таки, пока они сыграли только один матч и уже добыли 2 очка. Еще две победы, и они в гонке за титул!

Интересные факты перед противостоянием ПСЖ и "Атлетико"

Сегодняшняя встреча станет первым тренерским противостоянием Томаса Тухеля и Диего Симионе.

ПСЖ и "Атлетико" еще никогда не встречались между собой в официальных матчах.

В рамках Международного кубка чемпионов 2018 ПСЖ пропустил аж 8 голов в двух матчах, в свою очередь забил всего 2.

ПСЖ не выигрывал ни одного из четырех последних матчей на Международном кубку чемпионов.

В каждом из последних семи матчей ПСЖ на Международном кубке чемпионов было забито 2 и более мячей.

Ориентировочные составы

ПСЖ: Буффон ‒ Риман, Мбе Со, Нсоки – Жоржен, Рабьо, Диарра, Нкуку, Ди Мария – Туфики, Веа

"Атлетико": Облак – Хуанфран, Мойа, Рубио, Олабе – Корреа, Томас, Родри, Муньос – Виетто, Гамейро.

Прогноз на матч

Пока Диего Симеоне имеет куда больше опытных игроков в своем распоряжении, так что посмеем предположить, что ПСЖ снова проиграет и закончит Международный кубок чемпионов с нулем очков. Безусловно, Томас Тухель был бы не рад таким раскладам, однако у него просто нет исполнителей, чтобы на равных противодействовать соперникам. Так что ждем очередного матча, где будет забито 3 или даже больше голов.

Букмекеры отмечают приблизительно равные шансы на победу обеих команд, но все же небольшой перевес имеет именно "Атлетико" – 2,4 против 2,9. Ничья считается немного менее вероятной. Коэффициент на такой исход колеблется в районе 3,6.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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