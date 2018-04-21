Последний шанс остаться в Премьер-Лиге: "Вест Бромвич" принимает "Ливерпуль"

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Последний шанс остаться в Премьер-Лиге: "Вест Бромвич" принимает "Ливерпуль"

"Вест Бромвич" –  "Ливерпуль"

Стадион: "Хоуторнс" (Вест Бромвич, Англия)

Начало матча: 14:30

Арбитр: Стюарт Атвелл (Англия)

Субботняя программа 35-го тура чемпионата Англии открывается матчем на "Хоуторнс", где встретятся "Вест Бромвич" и "Ливерпуль". Именно "дрозды" стали виновниками единственного поражения в сезоне мерсисайдцев на "Энфилде" – встреча 1/16 финала Кубка Англии закончилась победой гостей со счетом 2:1. Вывеска поединка полуфиналиста Лиги Чемпионов с, без пяти минут, командой Чемпионшипа никого не должна вводить в заблуждение – подопечные Мура могут отобрать очки у "красных".

"Вест Бромвич" в прошедшем туре сенсационно обыграл на "Олд Траффорд" "Манчестер Юнайтед" – 1:0. До этого команда взяла лишь одно очко в десяти поединках и практически распрощалась с Премьер-Лигой. И тут такая неожиданная победа над второй командой чемпионата. Но, скорее всего, "дроздам" не избежать вылета в Чемпионшип – расстояние до "Суонси" составляет 9 очков, и отыграть его за 4 тура практически невозможно. Но пока есть надежда, "Вест Бромвич" сдаваться не будет, так что на домашней арене можно ожидать полной самоотдачи от команды Мура.

Через два дня после игры с "дроздами" "Ливерпуль" ожидает полуфинал Лиги Чемпионов: команда Юргена Клоппа сыграет в Италии против "Ромы". Времени на отдых у "красных"  будет мало, поэтому стоит ожидать довольно значимых перестановок в составе. Скорее всего, тренерский штаб даст отдохнуть сразу нескольким ключевым игрокам мерсисайдцев – все-таки в АПЛ у них осталось так много мотивации.

В прошлом туре "Ливерпуль" разгромил дома "Борнмут" (3:0), голами отметилась вся тройка нападения Мане-Салах-Фирмино. Причем египтянин забил свой 30-й гол в чемпионате, опережая на четыре пункта по данному показателю Харри Кейна. С одной стороны, Юрген Клопп должен поберечь своего лидера, с другой – это может уменьшить  шансы Мохамеда выиграть бомбардирскую гонку. В целом же, с "Вест Бромвичем" "красные" могут справиться при любом раскладе, тем более ближайшим резервистам есть что доказывать тренеру.

Интересные факты противостояния "Вест Бромвича" и "Ливерпуля":

Мерсисайдцы проиграли лишь однажды в 14 последних матчах во всех турнирах.

В 7-ми предыдущих поединках между этими соперниками было зафиксировано 2 победы "Ливерпуля" при 4-х ничейных исходах и 1-й виктории "Вест Бромвича".

В 16-ти последних домашних матчах Премьер-Лиги "дрозды" одержали лишь одну победу.

Ориентировочные составы на игру:

Вест Бромвич: Фостер, Ньом, Доусон, Хегази, Гиббс, Филлипс, Ливермор, Брант, Макклейн, Родригес, Рондон.

Ливерпуль: Кариус, Клайн, Клаван, Ван Дейк, Морено, Вейналдум, Хендерсон, Милнер, Ингз, Мане, Соланке.

Прогноз на матч "Вест Бромвич" – "Ливерпуль":

Мерсисайдцы считаются фаворитами встречи на "Хоуторнс", но из-за возможных перестановок в составе перевес "красных" не выглядит подавляющим. Также многое будет зависеть и от мотивации "дроздов": если они уже смирились с вылетом из АПЛ, ничего хорошего в матче с "Ливерпулем" их не ждет.

На победу "Вест Бромвича" букмекеры предлагают коэффициент 7,30, на ничейный результат – 4,50, на успех "Ливерпуля" – 1,53.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 34 52
8 Лестер Сити 34 44
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Вест Хэм Юнайтед 33 35
15 Хаддерсфилд Таун 34 35
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20 Вест Бромвич Альбион 35 25
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