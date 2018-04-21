Последний шанс остаться в Премьер-Лиге: "Вест Бромвич" принимает "Ливерпуль"
"Вест Бромвич" – "Ливерпуль"
Стадион: "Хоуторнс" (Вест Бромвич, Англия)
Начало матча: 14:30
Арбитр: Стюарт Атвелл (Англия)
Субботняя программа 35-го тура чемпионата Англии открывается матчем на "Хоуторнс", где встретятся "Вест Бромвич" и "Ливерпуль". Именно "дрозды" стали виновниками единственного поражения в сезоне мерсисайдцев на "Энфилде" – встреча 1/16 финала Кубка Англии закончилась победой гостей со счетом 2:1. Вывеска поединка полуфиналиста Лиги Чемпионов с, без пяти минут, командой Чемпионшипа никого не должна вводить в заблуждение – подопечные Мура могут отобрать очки у "красных".
"Вест Бромвич" в прошедшем туре сенсационно обыграл на "Олд Траффорд" "Манчестер Юнайтед" – 1:0. До этого команда взяла лишь одно очко в десяти поединках и практически распрощалась с Премьер-Лигой. И тут такая неожиданная победа над второй командой чемпионата. Но, скорее всего, "дроздам" не избежать вылета в Чемпионшип – расстояние до "Суонси" составляет 9 очков, и отыграть его за 4 тура практически невозможно. Но пока есть надежда, "Вест Бромвич" сдаваться не будет, так что на домашней арене можно ожидать полной самоотдачи от команды Мура.
Через два дня после игры с "дроздами" "Ливерпуль" ожидает полуфинал Лиги Чемпионов: команда Юргена Клоппа сыграет в Италии против "Ромы". Времени на отдых у "красных" будет мало, поэтому стоит ожидать довольно значимых перестановок в составе. Скорее всего, тренерский штаб даст отдохнуть сразу нескольким ключевым игрокам мерсисайдцев – все-таки в АПЛ у них осталось так много мотивации.
В прошлом туре "Ливерпуль" разгромил дома "Борнмут" (3:0), голами отметилась вся тройка нападения Мане-Салах-Фирмино. Причем египтянин забил свой 30-й гол в чемпионате, опережая на четыре пункта по данному показателю Харри Кейна. С одной стороны, Юрген Клопп должен поберечь своего лидера, с другой – это может уменьшить шансы Мохамеда выиграть бомбардирскую гонку. В целом же, с "Вест Бромвичем" "красные" могут справиться при любом раскладе, тем более ближайшим резервистам есть что доказывать тренеру.
Интересные факты противостояния "Вест Бромвича" и "Ливерпуля":
Мерсисайдцы проиграли лишь однажды в 14 последних матчах во всех турнирах.
В 7-ми предыдущих поединках между этими соперниками было зафиксировано 2 победы "Ливерпуля" при 4-х ничейных исходах и 1-й виктории "Вест Бромвича".
В 16-ти последних домашних матчах Премьер-Лиги "дрозды" одержали лишь одну победу.
Ориентировочные составы на игру:
Вест Бромвич: Фостер, Ньом, Доусон, Хегази, Гиббс, Филлипс, Ливермор, Брант, Макклейн, Родригес, Рондон.
Ливерпуль: Кариус, Клайн, Клаван, Ван Дейк, Морено, Вейналдум, Хендерсон, Милнер, Ингз, Мане, Соланке.
Прогноз на матч "Вест Бромвич" – "Ливерпуль":
Мерсисайдцы считаются фаворитами встречи на "Хоуторнс", но из-за возможных перестановок в составе перевес "красных" не выглядит подавляющим. Также многое будет зависеть и от мотивации "дроздов": если они уже смирились с вылетом из АПЛ, ничего хорошего в матче с "Ливерпулем" их не ждет.
На победу "Вест Бромвича" букмекеры предлагают коэффициент 7,30, на ничейный результат – 4,50, на успех "Ливерпуля" – 1,53.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|33
|87
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|35
|71
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|34
|63
|6
|Арсенал Лондон
|33
|54
|7
|Бернли
|34
|52
|8
|Лестер Сити
|34
|44
|9
|Эвертон
|34
|42
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|41
|11
|Борнмут
|35
|38
|12
|Уотфорд
|34
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|36
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|35
|15
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|16
|Кристал Пэлас
|34
|34
|17
|Суонси Сити
|33
|33
|18
|Саутгемптон
|34
|29
|19
|Сток Сити
|34
|28
|20
|Вест Бромвич Альбион
|35
|25