Последний шанс Слуцкого? "Халл" сразится с пятой командой Чемпионшипа

"Халл Сити" – "Бристоль Сити"

Стадион: "Кей Си" (Кингстон-апон-Халл)

Начало матча: 18:00

Арбитр: Роберт Джонс

Среди чрезвычайно насыщенной субботней программы 19-го тура второго по рангу английского дивизиона российского любителя футбола особенно интересует поединок, в рамках которого "Халл" Леонида Слуцкого в родных стенах примет одну из лучших команд Чемпионшипа "Бристоль Сити". Дело все в том, что с каждым проведенным матчем разговоры об увольнении отечественного специалиста только усиливаются. Оно и не удивительно, ведь "тигры", которые еще в прошлом сезоне выступали в Премьер-Лиге, сейчас являются одним из аутсайдеров в лиге ниже классом.

Согласно недавнему опросу болельщиков "Халла", 51% проголосовали за немедленную отставку Леонида Викторовича. Тем не менее, боссы клуба не спешат с таким решением и по-прежнему ему доверяют. Но даже при полной поддержке руководства английские СМИ создают колоссальное давление, а сам Слуцкий уже не раз заявлял, что готов к увольнению.

На данный момент "янтарно-черные" с 18 очками в активе располагаются на 20 позиции в турнирной таблице. Шутка ли, но "Халл" в текущем сезоне добыл только четыре победы и все в играх против команд, название которых начинается на букву "Б". В связи с этой забавной закономерностью у болельщиков есть определенная надежда, что именно в поединке против "Бристоля" подопечные Слуцкого прервут свою безвыигрышную серию, несмотря на то, что им будет противостоять пятая команда Чемпионшипа.

Интересные факты противостояния "Халл Сити" и "Бристоль Сити":

"Халл" ни разу не проиграл "Бристолю" в последних семи матчах во всех соревнованиях (четыре победы и три ничьи).

За 18 стартовых туров Чемпионшипа "зарянки" набрали 31 зачетный балл и это их второй показатель на этом отрезке чемпионата за последние 10 сезонов. Лучше было только в кампании 2014/2015, когда "Бристоль" набрал 36 очков.

"Тигры" сули сохранить свои ворота вне прикосновенности только в одном домашнем матче из последних 11.

В текущем сезоне полузащитник "Бристоля" Бобби Рид поучаствовал в десяти забитых мячах (девять голов и один ассист), а это ровно столько, сколько ему удалось набрать за все предыдущие 63 поединка в рамках Чемпионшипа.

Ориентировочные составы на игру:

Халл: Макгрегор, Томори, Доусон, Хектор, Аина, Хенриксен, Ирвин, Ларссон, Гросицки, Боуэн, Дико

Бристоль: Филдинг, Райт, Флинт, Бэйкер, Брайан, О’Дода, Браунхилл, Пэк, Элиассон, Рид, Вудроу

Прогноз на матч "Халл Сити" – "Бристоль Сити":

Несмотря на то, что "Бристоль" идет по сезону очень уверенно, последний свой матч "зарянки" проиграли середняку Чемпионшипа "Престону". В связи с этим не все так безнадежно для "Халла", как может показаться с самого начала.

Также считают и букмекеры, оценивая шансы команд примерно, как 50 на 50 с разницей, в зависимости от конторы, всего в одну десятую (средний коэффициент – 2.6.)

Богдан Архипенко

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