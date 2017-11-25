Последний шанс Слуцкого? "Халл" сразится с пятой командой Чемпионшипа

Теги халл ситилеонид слуцкийбристоль сити

Последний шанс Слуцкого? "Халл" сразится с пятой командой Чемпионшипа

"Халл Сити"  –  "Бристоль Сити"

Стадион: "Кей Си" (Кингстон-апон-Халл)

Начало матча: 18:00

Арбитр: Роберт Джонс

Среди чрезвычайно насыщенной субботней программы 19-го тура второго по рангу английского дивизиона российского любителя футбола особенно интересует поединок, в рамках которого "Халл" Леонида Слуцкого в родных стенах примет одну из лучших команд Чемпионшипа "Бристоль Сити". Дело все в том, что с каждым проведенным матчем разговоры об увольнении отечественного специалиста только усиливаются. Оно и не удивительно, ведь "тигры", которые еще в прошлом сезоне выступали в Премьер-Лиге, сейчас являются одним из аутсайдеров в лиге ниже классом.

Согласно недавнему опросу болельщиков "Халла", 51% проголосовали за немедленную отставку Леонида Викторовича. Тем не менее, боссы клуба не спешат с таким решением и по-прежнему ему доверяют. Но даже при полной поддержке руководства английские СМИ создают колоссальное давление, а сам Слуцкий уже не раз заявлял, что готов к увольнению.

На данный момент "янтарно-черные" с 18 очками в активе располагаются на 20 позиции в турнирной таблице. Шутка ли, но "Халл" в текущем сезоне добыл только четыре победы и все в играх против команд, название которых начинается на букву "Б". В связи с этой забавной закономерностью у болельщиков есть определенная надежда, что именно в поединке против "Бристоля" подопечные Слуцкого прервут свою безвыигрышную серию, несмотря на то, что им будет противостоять пятая команда Чемпионшипа.

Интересные факты противостояния "Халл Сити" и "Бристоль Сити":

"Халл" ни разу не проиграл "Бристолю" в последних семи матчах во всех соревнованиях (четыре победы и три ничьи).

За 18 стартовых туров Чемпионшипа "зарянки" набрали 31 зачетный балл и это их второй показатель на этом отрезке чемпионата за последние 10 сезонов. Лучше было только в кампании 2014/2015, когда "Бристоль" набрал 36 очков.

"Тигры" сули сохранить свои ворота вне прикосновенности только в одном домашнем матче из последних 11.

В текущем сезоне полузащитник "Бристоля" Бобби Рид поучаствовал в десяти забитых мячах (девять голов и один ассист), а это ровно столько, сколько ему удалось набрать за все предыдущие 63 поединка в рамках Чемпионшипа.

Ориентировочные составы на игру:

Халл: Макгрегор, Томори, Доусон, Хектор, Аина, Хенриксен, Ирвин, Ларссон, Гросицки, Боуэн, Дико

Бристоль: Филдинг, Райт, Флинт, Бэйкер, Брайан, О’Дода, Браунхилл, Пэк, Элиассон, Рид, Вудроу

Прогноз на матч "Халл Сити""Бристоль Сити":

Несмотря на то, что "Бристоль" идет по сезону очень уверенно, последний свой матч "зарянки" проиграли середняку Чемпионшипа "Престону". В связи с этим не все так безнадежно для "Халла", как может показаться с самого начала.

Также считают и букмекеры, оценивая шансы команд примерно, как 50 на 50 с разницей, в зависимости от конторы, всего в одну десятую (средний коэффициент – 2.6.)

Богдан Архипенко

Также читайте! Итоги и символическая сборная 5-го тура Лиги Европы | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Месси продлил контракт с "Барселоной"

Месси продлил контракт с "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Вулверхэмптон 18 41
2 Кардифф Сити 18 37
3 Шеффилд Юнайтед 18 36
4 Астон Вилла 18 32
5 Бристол Сити 18 31
6 Мидлсбро 18 29
7 Дерби Каунти 17 29
8 Лидс Юнайтед 19 29
9 Ноттингем Форест 18 27
10 Ипсвич Таун 17 26
11 Шеффилд Уэнсдэй 18 25
12 Престон Норт Энд 18 25
13 Брентфорд 18 23
14 Фулхэм 18 23
15 Норвич Сити 18 23
16 Куинз Парк Рейнджерс 18 21
17 Барнсли 18 20
18 Миллуол 18 19
19 Рединг 17 19
20 Халл Сити 18 18
21 Бирмингем Сити 18 15
22 Бертон Альбион 18 14
23 Болтон Уондерерс 18 13
24 Сандерленд 18 11
Полная таблица

топ-5 тегов