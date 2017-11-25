Последний шанс Слуцкого? "Халл" сразится с пятой командой Чемпионшипа
"Халл Сити" – "Бристоль Сити"
Стадион: "Кей Си" (Кингстон-апон-Халл)
Начало матча: 18:00
Арбитр: Роберт Джонс
Среди чрезвычайно насыщенной субботней программы 19-го тура второго по рангу английского дивизиона российского любителя футбола особенно интересует поединок, в рамках которого "Халл" Леонида Слуцкого в родных стенах примет одну из лучших команд Чемпионшипа "Бристоль Сити". Дело все в том, что с каждым проведенным матчем разговоры об увольнении отечественного специалиста только усиливаются. Оно и не удивительно, ведь "тигры", которые еще в прошлом сезоне выступали в Премьер-Лиге, сейчас являются одним из аутсайдеров в лиге ниже классом.
Согласно недавнему опросу болельщиков "Халла", 51% проголосовали за немедленную отставку Леонида Викторовича. Тем не менее, боссы клуба не спешат с таким решением и по-прежнему ему доверяют. Но даже при полной поддержке руководства английские СМИ создают колоссальное давление, а сам Слуцкий уже не раз заявлял, что готов к увольнению.
На данный момент "янтарно-черные" с 18 очками в активе располагаются на 20 позиции в турнирной таблице. Шутка ли, но "Халл" в текущем сезоне добыл только четыре победы и все в играх против команд, название которых начинается на букву "Б". В связи с этой забавной закономерностью у болельщиков есть определенная надежда, что именно в поединке против "Бристоля" подопечные Слуцкого прервут свою безвыигрышную серию, несмотря на то, что им будет противостоять пятая команда Чемпионшипа.
Интересные факты противостояния "Халл Сити" и "Бристоль Сити":
"Халл" ни разу не проиграл "Бристолю" в последних семи матчах во всех соревнованиях (четыре победы и три ничьи).
За 18 стартовых туров Чемпионшипа "зарянки" набрали 31 зачетный балл и это их второй показатель на этом отрезке чемпионата за последние 10 сезонов. Лучше было только в кампании 2014/2015, когда "Бристоль" набрал 36 очков.
"Тигры" сули сохранить свои ворота вне прикосновенности только в одном домашнем матче из последних 11.
В текущем сезоне полузащитник "Бристоля" Бобби Рид поучаствовал в десяти забитых мячах (девять голов и один ассист), а это ровно столько, сколько ему удалось набрать за все предыдущие 63 поединка в рамках Чемпионшипа.
Ориентировочные составы на игру:
Халл: Макгрегор, Томори, Доусон, Хектор, Аина, Хенриксен, Ирвин, Ларссон, Гросицки, Боуэн, Дико
Бристоль: Филдинг, Райт, Флинт, Бэйкер, Брайан, О’Дода, Браунхилл, Пэк, Элиассон, Рид, Вудроу
Прогноз на матч "Халл Сити" – "Бристоль Сити":
Несмотря на то, что "Бристоль" идет по сезону очень уверенно, последний свой матч "зарянки" проиграли середняку Чемпионшипа "Престону". В связи с этим не все так безнадежно для "Халла", как может показаться с самого начала.
Также считают и букмекеры, оценивая шансы команд примерно, как 50 на 50 с разницей, в зависимости от конторы, всего в одну десятую (средний коэффициент – 2.6.)
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Вулверхэмптон
|18
|41
|2
|Кардифф Сити
|18
|37
|3
|Шеффилд Юнайтед
|18
|36
|4
|Астон Вилла
|18
|32
|5
|Бристол Сити
|18
|31
|6
|Мидлсбро
|18
|29
|7
|Дерби Каунти
|17
|29
|8
|Лидс Юнайтед
|19
|29
|9
|Ноттингем Форест
|18
|27
|10
|Ипсвич Таун
|17
|26
|11
|Шеффилд Уэнсдэй
|18
|25
|12
|Престон Норт Энд
|18
|25
|13
|Брентфорд
|18
|23
|14
|Фулхэм
|18
|23
|15
|Норвич Сити
|18
|23
|16
|Куинз Парк Рейнджерс
|18
|21
|17
|Барнсли
|18
|20
|18
|Миллуол
|18
|19
|19
|Рединг
|17
|19
|20
|Халл Сити
|18
|18
|21
|Бирмингем Сити
|18
|15
|22
|Бертон Альбион
|18
|14
|23
|Болтон Уондерерс
|18
|13
|24
|Сандерленд
|18
|11