Последняя битва за плей-офф: Колумбия сразится с Сенегалом в третьем туре группы "Н"

Сенегал – Колумбия

Стадион: "Космос Арена" (Самара, Россия)

Начало матча: 17:00

Главный арбитр: Милорад Мажич (Сербия)

Уже сегодня свое историческое шествие завершит группа "Н". Под словом "историческое" имеется в виду, конечно, время. После завершения последних матчей этого квартета зрители наконец узнают какие две команды продолжат борьбу на нынешнем мундиале. В этом, кстати, главная интрига дня, ведь в параллельной группе уже все предельно понятно: Англия и Бельгия в плей-офф, осталось только узнать кто с какого места туда выйдет. А вот в нашем квартете все куда сложнее. Сенегал и Япония имеют по 4 очка и абсолютное равенство в плане всех дополнительных показателей. Сразу за ними расположилась Колумбия, которая, после недавней победы над Польшей, набрала 3 очка и приблизилась на расстояние вытянутой руки к лидерам. А вот поляки кампанию провалили и являются единственной командой квартета, которая уже ни за что не борется. И краеугольным матчем группы "Н", который во многом все и решит, станет невероятная битва двух континентов и двух разных философий – Сенегал против Колумбии.

Футбольная история не порадовала Сенегал и Колумбию встречами между собой. Единственный матч этих двух сборных состоялся в мае 2014 года в Аргентине. Тогда "кофейщики" готовились к грядущему Чемпионату Мира в Бразилии, а матч с "львами Теранги" был проведен специально для проверки сил перед Кот-д’Ивуаром, с которым Колумбии предстояло сыграть на групповом раунде. По ходу первого тайма матча с Сенегалом "кофейщики" вели со счетом 2:0, однако растеряли преимущество и в итоге та встреча закончилась 2:2. Кстати, на самом мундиале Хамес и компания ивуарийцев обыграли – 2:1.

Сегодня расклады немного иные. Силы проверять не нужно – нужно только бороться. Для прохода дальше Колумбии может хватить и ничьей, но для полной уверенности нужна именно победа, ведь совершенно непонятно как сыграют японцы с ранеными и уже немотивированными поляками. А в случае триумфа "кофейщики" гарантированно пройдут дальше, ведь в таком случае они точно обгонят подопечных Алиу Сиссе. Там лишь вопрос в том, какое место они все-таки займут. Но предсказывать результат параллельной встречи – дело гиблое, ведь, как показывает практика, даже Германия может проиграть Корее.

А что же нужно Сенегалу? Тут все немного проще. "Львам" главное не проиграть, и они точно попадут в 1/8. В случае победы, конечно, больше шансов зацепится за первое место, но будет ли оно решающим? Ведь в плей-офф придется сразится либо с Бельгией, либо с Англией, а это тот самый случай, когда хрен редьки не слаще. Ничья тоже может вывести подопечных Алиу Сиссе на первое место, но тогда "белые орлы" должны победить представителей страны восходящего солнца, ну или ничья в их матче должна быть менее результативна, чем в нашем.

Уже сейчас можно примерно предположить по какому сценарию пойдет наш матч. Колумбии нужна только победа, так что подопечные Хосе Пекермана, скорее всего, не будут оттягивать атаки в длинный ящик и начнут с первых минут терроризировать сенегальских защитников, а если повезет, то и голкипера тоже. В этом случае убийственным будет соединение воедино Хамеса, Куадрадо и Фалькао. Эта звездная смесь может хорошенько пошатнуть не очень стабильную оборону "львов". В ней есть крутые игроки, такие как Кулибали, но легкой колумбийской атаки его может не хватить.

В свою очередь, пара центральных оборонцев "кофейщиков" в лице Мины и Санчеса, излучает футбольную молодость, но не может похвастаться опытом. Особенно это касается такого аспекта, как выбор позиции. А он, на самом деле, может стать решающим во время быстрых контратак в исполнении таких мастеров, как Мане или Ньянг. И хотя в прошлом матче с Японией Мане и не показал свою лучшую игру, ничто не мешает ему взорваться и хорошенько повозить колумбийцев. Быстрые атаки – это то, что Сенегал будет использовать на постоянной основе, ведь они – лучшие оружие против позиционного натиска "кофейщиков".

В любом случае, сегодня будет невероятно интересно, ведь как одни, так и другие, имеют в своем составе классных игроков, которые могут пошуметь в плей-офф. И, наверное, нейтральным болельщикам хочется, чтобы именно Сенегал и Колумбия вышли дальше, а не Япония. Но это уже дело десятое. А пока – только игра!

Интересные факты перед противостоянием Сенегала и Колумбии

Сенегал и Колумбия еще никогда не встречались между собой в рамках Чемпионата Мира. Единственный матч между этими сборными состоялся в мае 2014 года. Тогда победитель выявлен не был – ничья 2:2.

Сенегал пропускал во всех матчах на Чемпионатах Мира, кроме дебютного, когда в 2002 году "львы Теранги" обыграли Францию 1:0. Кроме того, Сенегал так же забивал во всех матчах Чемпионатов Мира, кроме единственного – в 2002 году они не забили Турции в четвертьфинале и вылетели из турнира (1:0).

Колумбия никогда не проигрывала представителям Африки на Чемпионатах Мира. В 1990 году она вылетела от Камеруна, но основное время той встречи закончилось со счетом 0:0. Остальные игры против африканских команд были успешными (Тунис, 1998 – 1:0; Кот-д’Ивуар, 2014 – 2:1)

В последних 10 матчах сборная Колумбии одержала лишь три победы.

Сенегал пропускал в трех из последних пяти матчей.

Сенегал - единственная африканская команда, которая еще не потеряла шансы на выход в 1/8 финала в текущем турнире.

Сенегал всего раз играл на мундиалях против представителей Южной Америки. Это случилось в 2002 году, когда в последнем туре группового этапа "львы Теранги" сыграли в результативную ничью 3:3 с Уругваем. В том матче играл нынешний наставник Сенегала Алиу Сиссе.

Сенегал никогда не выигрывал матчи Чемпионата мира с разницей больше, чем в один гол. При этом, "львы Теранги" никогда не проигрывали матчи мундиалей с отставанием в 2 или более мячей.

Ориентировочные составы

Сенегал: Ндиайе – Ваге, Кулибали, Сане, Сабали – А.Н’Диайе, Гуйе – Сарр, Мане, Ньянг – Диуф.

Колумбия: Оспина, Ариас, Мина, Санчес, Мохика – Барриос, Агилар – Кинтеро, Родригес, Куадрадо – Фалькао.

Прогноз на матч

Учитывая, что Колумбия пойдет забивать, а сенегальская защита любит ошибиться и пропустить необязательный голешник, стоит предположить, что "кофейщики" найдут ключи к воротам "львов" один или два раза. Но и Сенегал не так прост, и не будет стоять и смотреть на действия Хамеса и Куадрадо. Так что быстрые атаки нам обеспечены. Вероятней всего, такая перестрелка двух стилей игры закончится с ничейным счетом. Что-то вроде 1:1 или 2:2.

Букмекеры отдают предпочтение Колумбии. Победа этой сборной оценивается в 1,85. Ничья примерно в 2 раза менее вероятна – 3,7. Наибольший коэффициент на победу Сенегала – 4,5.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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