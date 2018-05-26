Последняя ночь перед финалом Лиги Чемпионов

Менее суток осталось до старта главного матча сезона - финала Лиги Чемпионов, в котором сразятся мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль".

А пока давайте представим, как проходит последняя ночь перед решающим поединком у футболистов "сливочных" и "красных".

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