Последняя ночь перед финалом Лиги Чемпионов

Теги реал мадридливерпуль

Последняя ночь перед финалом Лиги Чемпионов

Менее суток осталось до старта главного матча сезона - финала Лиги Чемпионов, в котором сразятся мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль".

А пока давайте представим, как проходит последняя ночь перед решающим поединком у футболистов "сливочных" и "красных".

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