Последняя пресс-конференция Карреры в России: главные слова итальянца

Бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера дал последнюю пресс-конференцию в России, где рассказал о благодарности к Федуну, лайке Глушакова и лучшем матче за два года

• "Прежде всего хотел бы напомнить, что провёл в "Спартаке" 2,5 года. Это было замечательное время, мой первый опыт главного тренера, я сумел передать команде многое. Команда не брала чемпионство 16 лет, я привёл её к победе в чемпионате страны, это обстоятельство останется в моей душе навсегда. Приятно, что я доставил радость болельщикам".

• "Моя первая благодарность - к Федуну, он поверил в меня как тренера в начале моей карьеры. Я горжусь, это большая честь, что я тренировал "Спартак", буду всегда благодарен господину Федуну".

• "Не стыжусь того, что я любил даже тех людей, которые оказались лживыми. Поэтому им, может быть, следует стыдиться за то, кем они являются. Это не моя проблема. Но я буду благодарен. Наши игроки навсегда останутся в моём сердце. Желаю им выигрывать множество трофеев как в составе "Спартака", так и других команд".

• "Да, Глушакова не было на ужине. Ещенко был, а его - нет. У меня не было ни с кем проблем, тем более с тем, кого будем называть капитаном. В первый год я способствовал продлению его контракта. Если потом наши отношения ухудшились, это произошло не с моей стороны, а с его. Себя не считаю виновным в этом. Его отправка из первой команды никак не связана с лайками или с тем, нравится он мне или нет. Дело в других вещах, которые я знаю, которые читал, слышал и видел. Много-много вещей. Поскольку это не те вещи, поскольку я не являюсь змеёй, я всё это унесу с собой. Для меня это будет уроком на будущую жизнь".

• "Лучший и худший матчи "Спартака" при мне? Я помню только хорошее. Плохое пусть идёт в архив. Лучший, канонический матч – с "Севильей". Это был волшебный вечер для болельщиков. Худшее поражение – "Ливерпуль". Это было два экстремальных состояния, противоположных".

• "Посмотрим, если у какой-то команды будет серьёзное стремление привлечь меня, я его рассмотрю. Даже если этот клуб из России. Почему нет? Со мной полностью рассчитались по деньгам. Завтра я уже могу тренировать новую команду, я свободен от обязательств. Если предложат, я готов".

Не пропустите: Рианчо не взял Глушакова и Ещенко в Глазго на матч против "Рейнджерс" | http://soccernews.ru