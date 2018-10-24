Последняя пресс-конференция Карреры в России: главные слова итальянца
Бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера дал последнюю пресс-конференцию в России, где рассказал о благодарности к Федуну, лайке Глушакова и лучшем матче за два года
• "Прежде всего хотел бы напомнить, что провёл в "Спартаке" 2,5 года. Это было замечательное время, мой первый опыт главного тренера, я сумел передать команде многое. Команда не брала чемпионство 16 лет, я привёл её к победе в чемпионате страны, это обстоятельство останется в моей душе навсегда. Приятно, что я доставил радость болельщикам".
• "Моя первая благодарность - к Федуну, он поверил в меня как тренера в начале моей карьеры. Я горжусь, это большая честь, что я тренировал "Спартак", буду всегда благодарен господину Федуну".
• "Не стыжусь того, что я любил даже тех людей, которые оказались лживыми. Поэтому им, может быть, следует стыдиться за то, кем они являются. Это не моя проблема. Но я буду благодарен. Наши игроки навсегда останутся в моём сердце. Желаю им выигрывать множество трофеев как в составе "Спартака", так и других команд".
• "Да, Глушакова не было на ужине. Ещенко был, а его - нет. У меня не было ни с кем проблем, тем более с тем, кого будем называть капитаном. В первый год я способствовал продлению его контракта. Если потом наши отношения ухудшились, это произошло не с моей стороны, а с его. Себя не считаю виновным в этом. Его отправка из первой команды никак не связана с лайками или с тем, нравится он мне или нет. Дело в других вещах, которые я знаю, которые читал, слышал и видел. Много-много вещей. Поскольку это не те вещи, поскольку я не являюсь змеёй, я всё это унесу с собой. Для меня это будет уроком на будущую жизнь".
• "Лучший и худший матчи "Спартака" при мне? Я помню только хорошее. Плохое пусть идёт в архив. Лучший, канонический матч – с "Севильей". Это был волшебный вечер для болельщиков. Худшее поражение – "Ливерпуль". Это было два экстремальных состояния, противоположных".
• "Посмотрим, если у какой-то команды будет серьёзное стремление привлечь меня, я его рассмотрю. Даже если этот клуб из России. Почему нет? Со мной полностью рассчитались по деньгам. Завтра я уже могу тренировать новую команду, я свободен от обязательств. Если предложат, я готов".
Не пропустите: Рианчо не взял Глушакова и Ещенко в Глазго на матч против "Рейнджерс" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Менотти прокомментировал информацию о возвращении Месси в сборную
-
Паредес прибыл в ПСЖ для подписания контракта
-
Неджентльменское поведение. Шесть скандалов сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед»
-
Он встанет и пойдет дальше: отец Неймара мощно высказался о грубой игре против сына
-
Аршавин впервые сыграет за сборную России на Кубке Легенд
Лента новостей
-
Стало известно, какая зарплата будет у Паредеса в ПСЖ
-
"Боруссия" готова продать японского игрока за 2-3 миллиона евро
-
"Валенсия" - "Вилярреал": видеотрансляция матча 21-го тура чемпионата Испании
-
Очень неприятно: Спаллетти прокомментировал возможный уход топ-игрока
-
"Интер" близок к подписанию защитника "Саутгемптона"
-
Не вижу логики: Жорди Альба высказался о возможно возвращении Неймара в "Барселону"
-
"Милан" - "Наполи": ведеотрансляция битвы Гаттузо и Анчелотти
-
2
Менотти прокомментировал информацию о возвращении Месси в сборную
-
Касерес прибыл на медосмотр в "Ювентус"
-
Паредес прибыл в ПСЖ для подписания контракта
-
"Валенсия" продолжает вести переговоры о трансфере игрока "Вест Хэма"
-
"Тоттенхэм" недоволен попытками "Реала" переманить игрока
-
"Интер" планирует расстаться с хорватским полузащитником
-
Хосеп Гвардиола поделился мнением о трансферном рынке
-
"Спартак" отправится на командный ужин с Федуном
-
У меня все замечательно: Ещенко рассказал о ходе восстановления после операции на колене
-
Мы играем с улыбкой: Погба высказался о победном матче против "Арсенала"
-
Аршавин вышел на поле против Катара
-
Неджентльменское поведение. Шесть скандалов сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед»
-
Он встанет и пойдет дальше: отец Неймара мощно высказался о грубой игре против сына
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11