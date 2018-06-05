Последняя репетиция Черчесова: Сборная России принимает в Москве команду Турции

Россия – Турция

Стадион: "ВЭБ-Арена" (Москва, Россия)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Последнюю репетицию перед стартом домашнего чемпионата мира сборная России проведет в Москве на "ВЭБ-Арене". Соперником подопечных Станислава Черчесова будет сборная Турции, наставнику которой – Мирче Луческу, хорошо известен потенциал команды-хозяйки мундиаля. Напомним, что румынский специалист на протяжении года возглавлял тренерский штаб в питерском "Зените". А сейчас на качественный уровень вывел национальную команду Турции, о чем свидетельствует 4-матчевая беспроигрышная серия.

Однако российские болельщики, прежде всего, обеспокоены игрой своей команды. Если за месяц до старта мундиаля была надежда на то, что сборная хотя бы выйдет из группы, имея в соперниках далеко не сильнейших египтян и саудовцев, то после товарищеской встречи с австрийцами в сердца болельщиков закрались сомнения. И дело не в том, что команда проиграла в Австрии, а в том, как она играла. Станислав Черчесов по понятным лишь ему причинам решил сыграть в 4 защитника. Видимо, наставник сборной решил таким образом наиграть защитную тактику игры для противостояния со сборной Саудовской Аравии в 1-м туре чемпионата мира. Только вот в атаке россияне за весь матч не создали ничего серьезного, не сумев нанести ни одного точного удара в створ ворот противника.

В результате Станислав Черчесов повторил антирекорд по серии без побед Анатолия Бышовца (6 поражений подряд) и Леонида Слуцкого (2 ничьих и 4 поражения), только вот оба тренера после этого сразу же подали в отставку. На данный момент у Черчесова показатель в 47% проигранных матчей, и все идет к тому, что нынешний наставник вскоре станет самым неудачливым тренером в истории сборной России. Игра с турками станет последней перед ЧМ, и в ней мы уже точно увидим, как сборная собирается играть на главном турнире мирового футбола.

Турция на чемпионат мира не пробилась, поэтому готовится к старту Лиги наций – первые матчи пройдут в сентябре и турки сыграют в группе как раз с Россией и Швецией. В минувшую пятницу Турция сыграла вничью 2:2 с Тунисом, отыгравшись в самом конце встречи. Она не проигрывает четыре матча подряд, по два раза победив и сыграв вничью. Перед этим ей не удавалось победить в четырех встречах кряду, в каждом из которых Турция пропускала минимум два гола. Из 17 последних товарищеских матчей Турция проиграла только два и одержала десять побед.

Интересные факты противостояния сборных России и Турции:

Единственный раз в новом тысячелетии команды встречались друг с другом 31 августа 2016 года (0:0)

Нынешний наставник россиян Станислав Черчесов дебютировал на посту главного тренера в матче со сборной Турции

Сборная России не может выиграть с 7 октября 2017 года (6 игр кряду)

Сборная Турции забивает в пяти матчах подряд а не проигрывает – в четырех

Ориентировочные составы на игру:

России: Акинфеев – Кудряшов, Игнашевич, Кутепов, Фернандес, Жирков, Головин, Кузяев, Зобнин, Самедов, Смолов.

Турция: Кырынтылы – Калдырым, Эзбайраклы, Сеюнджю, Айхан, Йокушлу, Ундер, Язичи, Текдемир, Кахведжи, Булут.

Прогноз на матч Россия – Турция:

Сборная России просто обязана прервать шестиматчевую безвыигрышную серию на глазах собственных болельщиков, которые наверняка заполнят "ВЭБ-Арену" до отказа. Можно сказать, что чемпионат мира для россиян начинается с этого матча. И самое интересное, что по классу игроков сборная России действительно сильнее соперника. Но вот как соотношение сил отразится на поле?

Букмекеры ставят на россиян, за победу которой предлагают средний коэффициент 2.15 баллов, в то же время успех турков оценивается в 3.80 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.30 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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