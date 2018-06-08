Последняя репетиция перед мундиалем: Германия встретится с Саудовской Аравией
Германия – Саудовская Аравия
Стадион: "БайАрена"
Начало матча: 20:30
Сборная Германии в последнем матче перед мундиалем встретится с Саудовской Аравией. Команда Йоахима Лева называется одним из главных претендентов на победу на ЧМ. Недавно тренерский штаб определился с заявкой на турнир, в итоговом списке не нашлось место одному из лучших молодых игроков Германии Лерою Сане, который провел блистательный сезон в "Манчестер Сити", забив 14 голов и отдав 19 голевых передач. При этом на чемпионат мира поедут Юлиан Брандт и Юлиан Дракслер, которые этот сезон провели не столь ярко. Также на мундиале мы увидим Марко Ройса, для которого этот ЧМ должен стать первым в карьере. Ранее его постоянно преследовали травмы, и он в последний момент был вынужден пропускать мировое первенство, смотря его по телевизору. Лечился Ройс и большую часть текущего сезона, сыграв в итоге за "Боруссию" только 15 матчей.
К чемпионату мира успел восстановиться и Мануэль Нойер, который сыграл в завершившемся сезоне только в четырех матчах. Вратарская позиция у немцев очень сильная, Тер-Штеген также является прекрасным вратарем, поэтому место в стартовом составе на ЧМ Мануэлю не гарантировано.
Сборная Саудовской Аравии считается одним из главных аутсайдеров чемпионата мира. Некоторое время игрокам из этой страны запрещалось уезжать в другие страны. Футболисты "варились" в своем чемпионате и не могли выйти на новый уровень. Ситуация немного изменилась перед текущим мундиалем, когда сразу девять игроков из чемпионата Саудовской Аравии отправились в аренду в испанские клубы. Фактически они просто прошли стажировку, так как нельзя сказать, что кто-либо из игроков усилил свои новые команды.
Интересные факты противостояния:
Сборная Саудовской Аравии возвращается на ЧМ спустя 12 лет. Команда имеет серию из 10 матчей без побед на мундиалях (с 1994 года).
Германия не смогла выиграть в пяти последних товарищеских матчах. Последняя победа датирована 8 октября 2017 года.
Команды провели между собой две игры: Германия выиграла 3:0 в товарищеском матче в 1998 году и 8:0 на ЧМ-2002
Ориентировочные составы:
Германия: Нойер, Киммих, Рюдигер, Зюле, Хектор, Брандт, Гюндоган, Хедира, Ройс, Мюллер, Вернер.
Саудовская Аравия: Аль Муауф, Аль Хайбари, Альбулахи, Аль Муваллад, Бабхир, Аль Могахви, Аль Харби, Аль Бурайк, Хавсави, Аль Давсари, Аль Фараж.
Прогноз на матч Германия – Саудовская Аравия:
Немцы должны крупно побеждать такого соперника, главное для них – это избежать ненужных травм, сохранив всех игроков перед ЧМ. Саудовская Аравия должна быть довольна, если пропустит только 2-3 мяча.
Букмекеры предлагают на победу Германии (-2.5) коэффициент 1.65, на ничью – 13.5, на Саудовскую Аравию – 28.0.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Сербия
|0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0