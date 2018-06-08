Последняя репетиция перед мундиалем: Германия встретится с Саудовской Аравией

Германия – Саудовская Аравия

Стадион: "БайАрена"

Начало матча: 20:30

Сборная Германии в последнем матче перед мундиалем встретится с Саудовской Аравией. Команда Йоахима Лева называется одним из главных претендентов на победу на ЧМ. Недавно тренерский штаб определился с заявкой на турнир, в итоговом списке не нашлось место одному из лучших молодых игроков Германии Лерою Сане, который провел блистательный сезон в "Манчестер Сити", забив 14 голов и отдав 19 голевых передач. При этом на чемпионат мира поедут Юлиан Брандт и Юлиан Дракслер, которые этот сезон провели не столь ярко. Также на мундиале мы увидим Марко Ройса, для которого этот ЧМ должен стать первым в карьере. Ранее его постоянно преследовали травмы, и он в последний момент был вынужден пропускать мировое первенство, смотря его по телевизору. Лечился Ройс и большую часть текущего сезона, сыграв в итоге за "Боруссию" только 15 матчей.

К чемпионату мира успел восстановиться и Мануэль Нойер, который сыграл в завершившемся сезоне только в четырех матчах. Вратарская позиция у немцев очень сильная, Тер-Штеген также является прекрасным вратарем, поэтому место в стартовом составе на ЧМ Мануэлю не гарантировано.

Сборная Саудовской Аравии считается одним из главных аутсайдеров чемпионата мира. Некоторое время игрокам из этой страны запрещалось уезжать в другие страны. Футболисты "варились" в своем чемпионате и не могли выйти на новый уровень. Ситуация немного изменилась перед текущим мундиалем, когда сразу девять игроков из чемпионата Саудовской Аравии отправились в аренду в испанские клубы. Фактически они просто прошли стажировку, так как нельзя сказать, что кто-либо из игроков усилил свои новые команды.

Интересные факты противостояния:

Сборная Саудовской Аравии возвращается на ЧМ спустя 12 лет. Команда имеет серию из 10 матчей без побед на мундиалях (с 1994 года).

Германия не смогла выиграть в пяти последних товарищеских матчах. Последняя победа датирована 8 октября 2017 года.

Команды провели между собой две игры: Германия выиграла 3:0 в товарищеском матче в 1998 году и 8:0 на ЧМ-2002

Ориентировочные составы:

Германия: Нойер, Киммих, Рюдигер, Зюле, Хектор, Брандт, Гюндоган, Хедира, Ройс, Мюллер, Вернер.

Саудовская Аравия: Аль Муауф, Аль Хайбари, Альбулахи, Аль Муваллад, Бабхир, Аль Могахви, Аль Харби, Аль Бурайк, Хавсави, Аль Давсари, Аль Фараж.

Прогноз на матч Германия – Саудовская Аравия:

Немцы должны крупно побеждать такого соперника, главное для них – это избежать ненужных травм, сохранив всех игроков перед ЧМ. Саудовская Аравия должна быть довольна, если пропустит только 2-3 мяча.

Букмекеры предлагают на победу Германии (-2.5) коэффициент 1.65, на ничью – 13.5, на Саудовскую Аравию – 28.0.

Вячеслав Горбачев

Не пропустите: Сане оценил свое непопадание в заявку на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru