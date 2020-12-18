"Последнюю" британскую команду в АПЛ купят американцы? "Бернли" может резонансно сменить владельца

Целый ряд британских СМИ сообщает, что в скором времени самый британский клуб АПЛ – "Бернли" – перейдет под контроль компании ALK Capital. Американские инвесторы близки к покупке клуба за 200 млн фунтов. В течение нескольких недель руководство Премьер-лиги согласует проведение сделки о продаже. Персонал клуба уже получил указание от пока действующих боссов клуба о подготовке к смене владельца. Нынешний глава правления "Бернли" Майк Герлик, скорее всего, продолжит работу в менеджменте "бордовых" в краткосрочной перспективе, пока ему не подыщут замену. Правда, конкурировать с американцами с ALK Capital пытается египетский бизнесмен Мохамед Эль Кашаша. В союзе с юристом Крисом Фарнелом предприниматель, заработавший капитал в сфере питания и досуга, сделал альтернативное предложение. Эксперты, однако, сомневаются в финансовой состоятельности этого дуэта. К тому же, Фарнел недавно провалил сделку купли-продажи лондонского "Чарльтона" и даже получил 5-недельный бан от независимого арбитражного комитета.

ALK Capital имеет опыт работы в спортивной сфере. Ее руководитель Алан Пейс когда-то был президентом американского Реала Солт-Лейк, а также работал на Уолл-стрит. Его консультантом является Дэйв Чекетс – бывший владелец команды из Юты, а также экс-президент клубов североамериканской НБА – "Юты Джаз" и "Нью-Йорк Никс". Сам Пейс в прошлом году участвовал в процессе покупки другого представителя АПЛ – "Шеффилд Юнайтед". Однако, и эта попытка завершилась неудачей. Сейчас мажоритарным акционером "Бернли" является уже упомянутый Герлик, которому принадлежат 47,24% акций. Зато Джон Банашкевич имеет под контролем 28,2% акций. Еще более 16% акций принадлежат другим пяти членам правления "бордовых". После оформления сделки ALK Capital получит контрольный пакет, а также, по данным SportsPro, будет иметь "прямую практическую роль" в управлении клубом из Ланкашира.

Сезон 2020/21 для "Бернли" – пятый подряд в Премьер-лиге. "Бордовые" под руководством Шона Дайча сумели в условиях ограниченного бюджета не только регулярно сохранять прописку в элите, но и финишировать 7-ми в кампании 2017/18 и пробиться в Лигу Европы. Однако, сложный во всех отношениях 2020 привел к тому, что перед стартом нынешнего сезона клуб потратил на трансферы "аж" 1,1 млн евро. Все эти средства были потрачены на хавбека Дейла Стивенса из "Брайтона". Но теперь руководитель "Бернли" может рассчитывать на усиление команды в зимнее трансферное окно. Сам Дайч имеет действующий контракт до лета 2022-го контракт. О планах новых владельцев по изменениям на тренерской скамье ничего неизвестно. По крайней мере, пока. Возможная продажа "Бернли" может сократить и без того недолгий перечень клубов АПЛ с англичанами во главе. На данный момент местные функционеры управляют "Брайтоном", "Ньюкаслом" (пытались купить арабские бизнесмены в этом году) и "Тоттенхэмом". Владелец 77,2% акций "Эвертона" Фархад Мошир, кроме британского подданства, имеет гражданство Ирана. А в "Вест Хэме" валлийца Салливана и англичанина Голда вскоре подвинут американцы... Вот такая глобализация в футболе! Следим за дальнейшими новостями.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников