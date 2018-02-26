Послематчевая интрига: ПСЖ громит "Марсель" и теряет Неймара
27 тур Лиги 1 завершало французское Класико: в Париже на стадионе "Парк де Пренс" встретились ПСЖ и "Марсель". Матч первого круга между этими соперниками завершился боевой ничьей – 2:2, поэтому надежды "южан" на очки в отчетной игре были полностью оправданы. Правда, именно подопечные Эмери считались безоговорочными фаворитами поединка – после поражения в Лиге Чемпионов от "Реала" парижане выглядят очень мотивированными и по-настоящему обозленными на самих себя.
Пытался "Марсель" не позволить футболистам ПСЖ завладеть территориальным преимуществом на первых минутах матча, но несколько перспективных контратак парижан заставили гостей играть ближе к своим воротам. Первый гол в матче случился на 11-й минуте: Мбаппе воспользовался ошибкой левого защитника Амави при перехвате и отправил сферу в противоход голкиперу – 1:0.
Продолжили хозяева играть в излюбленной манере, вынуждая "Марсель" идти в атаку и задействуя свою мощнейшую тройку нападения в контрвыпадах. В целом, забитый мяч раскрепостил ПСЖ, который стал выглядеть намного увереннее. Второго гола долго ждать не пришлось: в середине тайма Рабьо с левого фланга убежал к лицевой, открывшись под пас партнера, и прострелил в центр, где удар у Неймара не получился, но полет мяча подкорректировал защитник Роланду – 2:0.
Уже ближе к перерыву Неймар чуть не забил третий гол – после его удара метров с 25-ти сфера пролетела рядом со штангой. "Марсель" же в первом тайме не показал ровным счетом ничего осмысленного.
Во второй половине ситуация на поле не изменилась: ПСЖ неустанно атаковал ворота гостей, что вскоре привело и к 3-му забитому голу. Это Неймар с левого фланга покатил в штрафную на Кавани, тот развернулся и поразил угол ворот Пеле – 3:0.
После третьего пропущенного мяча "Марсель" все же проснулся и обрушил шквал атак на владения парижан, хозяева же, с трудом, но справлялись с обороной собственных ворот. Продлилось все это недолго, и вскоре ПСЖ вернул себе контроль за мячом, правда, играли хозяева довольно вальяжно.
Было заметно, что обе команды подустали, хотя напряжения в матче хватало, что выливалось в постоянные фолы и стычки. В одном из эпизодов Неймар получил серьезное повреждение и не смог продолжить матч, оставив свою команду вдесятером. Тут же могли "южане" отыграть один мяч после выхода один на один с голкипером Н`Жи, но Тиаго Силва в последний момент спас свою команду, выбив сферу с ленточки ворот.
"Провансальцы" старались размочить счет, в то время как оставшиеся в меньшинстве футболисты ПСЖ откровенно доигрывали матч. И все же у Ди Марии была еще возможность забить свой мяч, на аргентинец метров с 14-ти не попал в открытый угол ворот марсельцев. Матч так и закончился уверенно победой парижан, однако интрига еще осталась и после поединка - травма Неймара вызывает большие опасения.
ПСЖ – "Марсель" – 3:0
Голы: Мбаппе, 11 – 1:0, Роланду (автогол), 25 – 2:0, Кавани, 55 – 3:0
ПСЖ: Ареоля, Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва, Курзава, Ло Чельсо (Дракслер, 71), Диарра (Мотта, 61), Рабьо, Неймар, Мбаппе (Ди Мария, 61), Кавани.
"Марсель": Пеле, Сакаи (Сарр, 60), Рами, Роланду, Амави, Луис Густаво, Замбо-Ангисса, Товен, Пайет, Окампос (Сансон, 38), Жермен (Н`Жи, 73).
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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