Посол Аргентины в России: "Россия полностью гарантируют безопасность болельщикам и туристам на ЧМ-2018"
Посол Аргентины в России Рикардо Лагорио обратился к фанатам с заявлением о том, что на чемпионате мира-2018 будет безопасность на высоком уровне.
Напомним, что террористы ИГИЛ (запрещена в России) выступили с угрозами устроить теракты на мировом первенстве в России.
"Не сомневаюсь, что российское правительство и Россия полностью гарантируют безопасность болельщикам и туристам на чемпионате мира. Я бы хотел призвать всех к спокойствию и попросить людей, которые приедут со всего мира, чтобы не создавали проблем. Цель пропаганды боевиков - испугать людей, но все аргентинцы, которые собираются приехать, должны приезжать в Россию на чемпионат мира без страха. Я повторяю, что российское правительство гарантирует самый безопасный чемпионат мира, где люди могут не беспокоиться о своей безопасности. В России был Кубок конфедераций-2017, и все прошло хорошо. Я очень оптимистичен, так как правительство предпринимает необходимые меры, чтобы все прошло гладко", - сказал он.
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