Посол ЧМ-2018 Губерниев: "Не сомневаюсь, что выводы сделаем"
Известный телекомментатор и посол Чемпионата Мира 2018-го года Дмитрий Губерниев считает, что организаторы предстоящего турнира устранят недочеты, которые были выявлены при проведении товарищеского матча между сборными России и Аргентины на "Лужниках".
"Хочу сказать, как посол от Москвы: не сомневаюсь, что выводы сделаем. У меня нет претензий к столичной полиции - она, как всегда, блестяще отработала. Тут понятно, что сотрудники выполняют чьи-то приказы, и кто-то их отдал. А тот факт, что все было организованно неправильно, подтверждает и вице-премьер Виталий Мутко, извинившийся перед болельщиками.
Уже понятно, что предстоит проделать огромную работу. Мы ведь все делаем для людей, а не для больших начальников, которые и так приедут с мигалками и посмотрят футбол!", - цитирует Губерниева СЭ.
Напомним, Мутко уверен, что проблем с организацией матча Россия - Испания не будет. | soccernews.ru
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