Посол ЧМ-2018 Лопырева познакомилась с Погба

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева встретилась с одним из лидеров "Манчестер Юнайтед" Полем Погба.

Встреча прошла после игры 6-го тура Лиги чемпионов против ЦСКА (2:1).

"Поздравляю фанатов "Манчестер Юнайтед"! Очень рада встрече с Полем Погба - прекрасным человеком и отличным игроком. Рада ввести наш специальный знак для движения против дискриминации во время чемпионата мира.

Поздравляю с победой "МЮ", но хочу сказать, что очень приятно было наблюдать за игрой ЦСКА. Ребята показали очень достойный уровень игры!" - написала Лопырева в Инстаграме. | http://soccernews.ru