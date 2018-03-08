Посол ЧМ-2018 Лопырева рассказала о своей встрече с Неймаром

Посол Чемпионата Мира-2018 Виктория Лопырева поделилась мнением о форварде ПСЖ Неймаре.

"Неймар - замечательный парень. Сразу поддержал нашу программу под ЧМ-2018 - "Ноль дискриминации". Он и в Бразилии много занимается благотворительностью. Дрогба, Погба и все остальные являются ролевыми моделями для своих поклонников. ЧМ-2018 без дискриминации - послание их аудитории" - приводят слова Лопыревой российские СМИ.

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