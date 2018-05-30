Посол Египта рассказал о здоровье Салаха

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Посол Египта рассказал о здоровье Салаха

Посол Египта в России Ихаб Наср сделал заявление касательно участия Мохамеда Салаха в ЧМ-2018.

"Сейчас он проходит интенсивную терапию в Испании. Последние новости показывают, что он примет участие в мундиале, и мы все будем счастливы видеть его. 100 миллионов египтян призывают Бога, чтобы он вылечился, а вместе с нами молятся за него и наши братья чеченцы" - приводят слова посла российские СМИ.

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