Посол: "Финал Аргентина - Россия вполне возможен"

Посол Аргентины в России Рикардо Лагорио рассказал, какой финал ЧМ-2018 он хотел бы увидеть.

"Финал Аргентина - Россия вполне возможен, почему нет? Я видел товарищеский матч этих сборных в "Лужниках" и могу сказать, что у вас просто отличный голкипер - один из лучших в мире. Было бы очень здорово еще раз увидеть противостояние Месси и Акинфеева уже на Чемпионате Мира.

Игроки сборной Аргентины очень счастливы в России. Бронницы - отличное место, нас очень хорошо здесь встретили. Мы начинаем свой путь, и надеюсь, что мы будем здесь до самого финала" - приводят слова посла российские СМИ.

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