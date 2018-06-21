Посол Перу в РФ: "Реальность ЧМ-20-18 превзошла все ожидания"

Посол Перу в РФ Луис Бенхамин Чимой Артеага расхвалил ЧМ-2018 в России.

По словам дипломата, он не ожидал такого наплыва болельщиков сборной его страны в Россию.

"В Россию приехало больше перуанцев, чем мы рассчитывали. Мы знали, что интерес перуанцев к чемпионату будет зашкаливать, все-таки впервые за 36 лет наша команда пробилась в финальную часть турнира. Но реальность превзошла все ожидания. По нашим данным, в Россию приехало не менее 22 тысяч перуанцев", - сказал он.

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