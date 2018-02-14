Посол Швеции считает Россию безопасной страной

Посол Швеции Петер Эриксон поделился мнением о безопасности предстоящего Чемпионата Мира-2018.

2Сегодня мы узнали много информации о ЧМ-2018 - транспорт, размещение, стадионы и безопасность. Мы хотим как можно больше узнать заранее, чтобы рассказать об этом нашим болельщикам. Предварительно в России на каждой игре Швецию будут поддерживать около 5000 человек. Это не одни и те же люди, ведь кто-то едет только на первый матч, а кто-то на второй. Мне кажется, Россия - очень безопасная страна, сюда стоит приехать.

Что касается Златана Ибрагимовича, насколько я знаю, он уже завершил карьеру в сборной. Приедет ли он на Чемпионат Мира в качестве болельщика - я не знаю, но мне бы этого хотелось" - приводят слова Эриксона российские СМИ.

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