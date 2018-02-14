Посол Швеции считает Россию безопасной страной
Посол Швеции Петер Эриксон поделился мнением о безопасности предстоящего Чемпионата Мира-2018.
2Сегодня мы узнали много информации о ЧМ-2018 - транспорт, размещение, стадионы и безопасность. Мы хотим как можно больше узнать заранее, чтобы рассказать об этом нашим болельщикам. Предварительно в России на каждой игре Швецию будут поддерживать около 5000 человек. Это не одни и те же люди, ведь кто-то едет только на первый матч, а кто-то на второй. Мне кажется, Россия - очень безопасная страна, сюда стоит приехать.
Что касается Златана Ибрагимовича, насколько я знаю, он уже завершил карьеру в сборной. Приедет ли он на Чемпионат Мира в качестве болельщика - я не знаю, но мне бы этого хотелось" - приводят слова Эриксона российские СМИ.
Читайте также: Министр спорта Украины просит граждан страны воздержаться от поездки на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Паровоз" Палыча против Балотелли и компании: "Локомотив" в гостях у "Ниццы"
-
Проломить греческую стену: киевское "Динамо" навестит АЕК
-
В гостях у "кельтов": "Зенит" сыграет первый официальный матч года против "Селтика"
-
"Реал" обыграл ПСЖ, забив два гола за три минуты
-
Мане делает хет-трик, "Ливерпуль" громит в гостях "Порту"
Лента новостей
-
Полузащитник "Ниццы": "Мы постараемся отдать все силы, чтобы пройти "Локомотив"
-
Смолов лишился 191 миллиона рублей из-за действий мошенников
-
Алвес: "Если "Реал" хочет выйти в 1/4 финала, ему придется играть очень хорошо в Париже"
-
Березуцкий и Жамалетдинов тренируются в общей группе ЦСКА
-
Защитник "Порту": "Такого от "Ливерпуля" мы не ожидали"
-
ПСЖ не продаст Неймара в "Реал"
-
Рамос: "Реал" сделал важный шаг, но вопрос с выходом в четвертьфинал остается открытым"
-
"Спартак" принимает "Атлетик" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
-
Зидан расхвалил Иско после матча с ПСЖ
-
Капитан "Црвены Звезды": "Акинфеев – фантастический вратарь с огромным опытом"
-
"Паровоз" Палыча против Балотелли и компании: "Локомотив" в гостях у "Ниццы"
-
Проломить греческую стену: киевское "Динамо" навестит АЕК
-
В гостях у "кельтов": "Зенит" сыграет первый официальный матч года против "Селтика"
-
Эмери: "Арбитр принял несколько спорных решений в пользу "Реала"
-
Клопп: "Ливерпуль" провел идеальный матч с "Порту"
-
Рабьо: "ПСЖ вновь повторил ошибки прошлого"
-
Алексей Березуцкий и Жамалетдинов могут восстановиться к ответному матчу с "Црвеной Звездой"
-
Зидан: "Сегодня "Реал" может радоваться, но через три недели в Париже будет совсем другой матч"
-
"Марсель" потерял Митроглу на три недели
-
Шкриньяр: "Я даже не думал об уходе из "Интера"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0