Месси побил рекорд Роналду в Instagram
Фото: твиттер Кубка Америки
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал в инстаграме фото с трофеем после победы на Кубке Америки.
На данный момент пост набрал почти 20 миллионов лайков. Это рекорд инстаграма по лайкам для фото, связанного со спортом, и 6-й результат среди всех постов.
Таким образом, Месси обошел пост Криштиану Роналду, который посвятил его Диего Марадоне.
Напомним, что для Месси это первый трофей в составе сборной Аргентины.
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