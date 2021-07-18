Месси побил рекорд Роналду в Instagram

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Месси побил рекорд Роналду в Instagram Фото: твиттер Кубка Америки

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал в инстаграме фото с трофеем после победы на Кубке Америки.

На данный момент пост набрал почти 20 миллионов лайков. Это рекорд инстаграма по лайкам для фото, связанного со спортом, и 6-й результат среди всех постов.

Таким образом, Месси обошел пост Криштиану Роналду, который посвятил его Диего Марадоне.

Напомним, что для Месси это первый трофей в составе сборной Аргентины.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

А я думаю, куда Хрыстя пропал))Накрутки - это вешь,там он половину сделал)

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