Пост Серхио Рамоса в инстаграме собрал за один день 1,5 миллиона долларов

Теги реал мадридсерхио рамос

Пост Серхио Рамоса в инстаграме собрал за один день 1,5 миллиона долларов

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос принял участие в благотворительной акции от организации ЮНИСЕФ.

Звёздный испанец в своём инстаграме опубликовал пост следующего содержания: "Вакцины спасают от 2 до 3 миллионов жизней каждый год. За каждый лайк к этому посту Gates Foundation пожертвует ЮНИСЕФ 1 доллар".

За сутки публикация собрала более 1,5 миллиона лайков.

Стоит отметить, что 33-летний Рамос с 2014 года является послом доброй воли ЮНИСЕФ.

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