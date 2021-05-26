Пост "Спартака" о Роналду собрал более 25 тысяч лайков

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Пост "Спартака" о Роналду собрал более 25 тысяч лайков

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Пресс-служба "Спартака" в англоязычном клубном аккаунте в Twitter пошутил о прибытии на стадион "Открытие Арена" португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Спартаковцы опубликовали фотографию Роналду в самолете, а на соседнем фото стрелками указали сходство между небом в иллюминаторе и небом над Москвой. Пользователи сети оценили пост "Спартака" 25 тысячами лайков.

Ранее "Спартак" в шутку предлагал Роналду перейти в московский клуб. На тот момент "Ювентус" рисковал не попасть в Лигу Чемпионов.

Напомним, что контракт 36-летнего Роналду с "Ювентусом" действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Будущее Роналду в "Ювентусе" пока не определено. | http://soccernews.ru
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