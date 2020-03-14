Поставщикам Евро-2020 сказали остановить подготовку к турниру

УЕФА судя по всему, перенесет чемпионат Европы 2020 года.

Как сообщает The Athletic, фирмам-поставщикам турнира уже сказали остановить подготовку к Евро. Вероятно, турнир состоится летом 2021 года.

Напомним, что Евро-2020 должен стартовать 12 июня. Ранее из-за распространения коронавируса были приостановлены все ведущие чемпионаты Европы.

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