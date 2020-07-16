Постчемпионский синдром: "Ливерпуль" превзошел "Арсенал" по всем параметрам, но проиграл из-за ошибок двух лидеров обороны

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Постчемпионский синдром: "Ливерпуль" превзошел "Арсенал" по всем параметрам, но проиграл из-за ошибок двух лидеров обороны

"Ливерпулю" уже давно ничего от этого чемпионата не нужно, а вот "Арсенал" в случае победы над мерсисайдцами приблизился бы к седьмой ступеньке на расстояние двух очков, хотя конкуренты имели шанс потеснить "канониров" в этом же туре. Во всяком случае, победой удалось бы реабилитироваться за поражение от "Тоттенхэма" в дерби и за ничью с "Лестером". Словом, лондонцы были мотивированы! "Ливерпуль" с первых минут накрыл "оружейников" ​​высоким прессингом, практически не выпуская за центр поля – впрочем, моментов у ворот хозяев не возникало. На помощь атаке чемпиона пришел голкипер Мартинес, который на 12-й минуте умудрился выбить мяч прямо на Фирмино, который выпрыгнул перед ним. Мяч срикошетил от Бобби и попал в штангу, однако долго без гола подопечные Юргена Клоппа не бегали. Уже на 20-й минуте Робертсон выбил вынос Мартинеса на Фирмино и сразу открылся под его передачу по флангу, после чего прострелил в центр штрафной, где Мане замкнул передачу первым касанием. 0:1.

Казалось, что сейчас "Ливерпуль" побежит добивать раненого зверя, но не все тут-то было. Уже на 21-й минуте "Арсенал" напугал мерсисайдцев врыванием Нельсона на правый край штрафной с прострелом под удар Ляказетта, который в последний момент выбили защитники (правда, там был офсайд). Ван Дейк ответил ударом головой в руки Мартинесу, после чего игра успокоилась. Гости держали инициативу, но особенно ситуацию не заостряли. За это пришла расплата на 32-й минуте: Нельсон поджал ван Дейка перед штрафной площадкой и выбил мяч из-под его ног на Ляказетта, а тот обошел Алиссона и пробил в пустые ворота – 1:1! "Ливерпуль" продолжал держать инициативу и создал несколько перспективных моментов. В частности, на 36-й минуте Мане качнул защитника и подал точно на Салаха, но тот немного не дотянулся до мяча; на 39-й Садио пробил головой сам (над перекладиной), а выстрел Салаха из пределов штрафной на 42-й заблокировал Тирни. Наказание за расточительность было неожиданным: на 44-й минуте Алиссон ошибся с выносом, а мяч перехватил Ляказетт, который сразу же выкатил передачу на Нельсона – Рейс с близкой дистанции расстрелял левый нижний угол. 2:1. Именно с этим счетом команды ушли на перерыв!

Первая половина второго тайма прошла при ощутимом преимуществе "Ливерпуля". Впервые гости могли сравнять счет на 50-й минуте, когда Трент поймал навес с левого фланга и мощно выстрелил слета. От гола "канониров" спас Салах, который оказался на траектории полета мяча. Египтянин попытался исправиться на 54-й, получив проникающий пас от Трента, на паузе посадив Давида Луиса на землю и пробив с места под перекладину – Мартинес в прекрасном прыжке парировал. После этого прошел ряд замен: Микель Артета снял с игры Нельсона, Ляказетта и Торрейру, бросив в бой Обамеянга, Виллока и Себальойса, а Юрген Клопп выпустил Минамино и Кейта. Замены никак не помогли "Арсеналу", а вот "Ливерпуль" усилил давление. С 60-й по 70-ю минуты мерсисайдцы контролировали мяч 90% игрового времени, но моментов было всего два – Минамино выстрелил мимо левого нижнего угла, а Салах с подачи Мане легонько пробил в руки Мартинесу. Далее же игра неожиданно остановилась. Гости все так же владели мячом и пытались стрелять по воротам, но защитники лондонцев все накрывали. За пять минут до конца основного времени статистика ударов радовала цифрами 2:21 в пользу "Ливерпуля", но вряд ли кто-то вспомнил хотя бы один из них после после 63-й минуты. Последние попытки "Ливерпуля" спасти игру потеряли Мане, Кейта и Трент. Первый получил вертикальную передачу от Робертсона, ворвался в штрафную и мощно пробил мимо ближнего угла, второй выстрелил с дистанции точно в руки голкиперу, а третий уже в компенсированное время метров с 25-ти засадил под самую правую стойку – Мартинес спас "Арсенал"! В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "канониров".

Аномалия на "Эмирейтс"

На "Эмирейтс" откатали очень странный матч. Достаточно оценить статистику ударов и финальный счет (3:24 в пользу "Ливерпуля", 2:1 в пользу "Арсенала") – причем 17 выстрелов мерсисайдцы провели из пределов штрафной. Любая команда, кроме "Атлетико", не смогла бы победить при такой статистики, даже если вычеркнуть из нее девять заблокированных выстрелов, но у "Арсенала" с максимально нестабильной обороной, с резервным голкипером и Давидом Луисом в составе, это удалось. Между прочим, это рекордная разница ударов, с которой Арсенал одержал победу – по крайней мере, за 17 лет ведения подсчетов аналитической компанией Opta. Кстати, о нестабильной обороне. Мы все смеялись с Давида Луиса и компании, пели оды ван Дейку с Алиссону, но на "Эмирейтс" последние привезли два абсолютно глупых гола – защитники же "канониров" безошибочно отработали в отборе, выиграли по пять единоборств из шести (у Луиса – одно из трех), выполнили 17 выносов и 8 блокировок. Да, они не были идеальными, их всаживали на пятую точку, но лондонцы оставались осторожными и аккуратными в своих действиях.

Как следствие, у подопечных Юргена Клоппа нарисовалась еще одна аномалия. Держа мяч до 90% игрового времени и почти 25 раз стреляя по воротам, мерсисайдцы создали считанное количество реально голевых моментов. Можно вспомнить только стойку Фирмино, гол Мане, выстрел Салаха над перекладиной, два удара мимо левого угла и один – мимо правого. Для "Ливерпуля", да еще и в матче против нынешнего "Арсенала", это несколько маловато. Тем более, что в половине случаев острота ни была следствием позиционного наступления. Да и вообще, по уровню опасности чемпионы не впечатлили – при 24 ударах они наиграли всего на 2,22 xG. Таким образом, при более детальном рассмотрении получим картину, в которой нет доминирования "Ливерупуля". Подопечные Юргена Клоппа вышли без настроя, допускали смешные ошибки в обороне и редко по-настоящему тревожили ворота Мартинеса. Вообще, после празднования чемпионства в игре "красных" не видно искры – команда играет, словно робот, выиграв всего два матча из пяти последних. Мерсисайдцам явно не хватает эмоций, они становятся предсказуемыми и безвольными – интересно, что на Эмирейтс в роли типичного Арсенала последних лет неожиданно оказалась лучшая команда Европы. Вероятно, настало время заигрывать молодежь!

Игорь Малиенко soccernews.ru
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