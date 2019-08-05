"Пострадала только пальма": Ибрагимович показал эффектный удар в прыжке

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович порадовал своих подписчиков очередным эффектным зрелищем.

В этот раз звёздный швед снял на видео свой удар в прыжке по ветке пальмы. Зацените!

В текущем сезоне МЛС Ибрагимович забил 16 голов и сделал 3 ассистов в 18 матчах.

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