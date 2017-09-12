Пострадавший от удара бутсой в лицо Эдерсон готов сыграть с "Фейеноордом"

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Пострадавший от удара бутсой в лицо Эдерсон готов сыграть с "Фейеноордом"

Бразильский вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон надеется сыграть в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Фейеноорда", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, голкипер рвется на поле, несмотря на то, что несколько дней назад получил удар бутсой в лицо от нападающего "Ливерпуля" Садио Мане.

Фото: Лицо Эдерсона после стыка с Мане.

Стоит отметить, что Эдерсон обошелся без переломов, но ему пришлось нанести несколько швов.

Матч "Фейеноорд" - "Манчестер Сити" состоится 13 сентября в 21:45 мск.

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