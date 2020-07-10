Пострадавший от удара молнии российский футболист рассказал о своём состоянии
Вратарь "Знамени Труда" Иван Заборовский, в которого ударила молния на тренировке, идёт на поправку.
"На данный момент всё хорошо. Я благодарю вас за поддержку, каждому очень благодарен. Скоро вернусь, обнимаю", - написал 16-летний футболист в своём инстаграме.
Напомним, что юный голкипер некоторое время находился в искусственной коме.
Клуб "Знамя Труда" выступает в ПФЛ зоне "Запад". По итогам досрочно завершённого сезона команда финишировала на 11-м месте.
Не пропустите: Опубликовано видео, как молния попала в 16-летнего российского футболиста. | http://soccernews.ru
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