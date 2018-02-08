Посты в соцсетях принесли Неймару миллионы

Стали известны заработки нападающего ПСЖ Неймара в соцсетях.

Футболист заработал благодаря своим постам 34 миллиона евро. Форвард оставил 74 сообщения. Получается, что каждый пост приносил ему по 459 тысяч евро.

У 26-летнего Неймара 88,8 миллионов подписчиков на Instagram, 60 миллионов на Facebook и 37,6 миллионов в Twitter.

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