Потенциальный новичок "Барселоны" уже мечтает забить "Реалу"

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Потенциальный новичок "Барселоны" уже мечтает забить "Реалу"

Ганский полузащитник "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг, который в ближайшее время перейдет в "Барселону", заявил, что он мечтает забить "Реалу" на "Сантьяго Бернабеу".

"Я перехожу в "Барселону". Мне жаль уходить из "Сассуоло", но это прекрасная возможность для меня. Я уже думаю о "Барселоне". Хочу забить гол "Реалу" на "Сантьяго Бернабеу", - приводит слова Боатенга Sky Sport Italia.

Ожидается, что "Барселона" арендует 31-летнего Боатенга на полгода за два миллиона евро. При этом у каталонцев будет право приоритетного выкупа игрока за восемь миллионов. 

Стоит отметить, что Боатенг уже забивал "Реалу" на "Сантьяго Бернабеу" в 2017 году, когда выступал за "Лас-Пальмас". 

В нынешнем сезоне ганец провел 15 матчей за "Сассуоло" во всех турнирах, забил пять мячей и отдал два голевых паса.

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