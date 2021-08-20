Потенциальный новичок "Локомотива" прилетел в Москву
Фото: инстаграм Бека Бека
Хавбек "Кана" Алексис Бека Бека близок к переходу в "Локомотив".
По сведениям журналиста Кирилла Брейдо, 20-летний француз уже прибыл в Москву для подписания контракта с московским клубом.
Ранее сообщалось, что трансфер Бека Бека обойдется "Локомотиву" в 7 миллионов евро. Игрок подпишет контракт на пять лет.
В прошлом сезоне Бека Бека провел 27 игр, в которых забил один гол.
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