Потенциальный новичок "Локомотива" прилетел в Москву

Фото: инстаграм Бека Бека

Хавбек "Кана" Алексис Бека Бека близок к переходу в "Локомотив".

По сведениям журналиста Кирилла Брейдо, 20-летний француз уже прибыл в Москву для подписания контракта с московским клубом.

Ранее сообщалось, что трансфер Бека Бека обойдется "Локомотиву" в 7 миллионов евро. Игрок подпишет контракт на пять лет.

В прошлом сезоне Бека Бека провел 27 игр, в которых забил один гол.

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