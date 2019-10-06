Потенциальный тренер "Спартака" прилетел в Москву

Теги спартак москвадоменико тедеско

Потенциальный тренер "Спартака" прилетел в Москву

Главный кандидат на пост наставника "Спартака" Доменико Тедеско прилетел в Москву, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, специалист намерен познакомиться с клубом. Ему покажут стадион "Открытие Арена", клубную базу в Тарасовке, а также другие объекты инфраструктуры "Спартака".

Впрочем, 34-летний Тедеско пока не принял предложения возглавить "Спартак". Ранее сообщалось, что немецко-итальянский тренер может подписать со "Спартаком" контракт с зарплатой в 1,5 миллиона евро в год. Кандидатуру наставника уже одобрило руководство "красно-белых".

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