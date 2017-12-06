Потери "Атлетико" от вылета из Лиги Чемпионов составят 30 миллионов евро

"Атлетико" понесет солидные финансовые потери в связи с вылетом из Лиги Чемпионов, сообщает AS.

По сведениям издания, раннее выбывание команды из турнира обернется для нее недополучением порядка 30 миллионов евро. В этом сезоне "матрасники" заработали всего 16 миллионов евро, а прошлый принес клубу около 60 миллионов.

Таким образом "Атлетико" не сумеет полностью компенсировать эту разницу даже в случае успешного выступления в Лиге Европы.

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