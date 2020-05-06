Потери "Барселоны" от коронавируса превысят 100 миллионов евро

Вице-президент "Барселоны" Жорди Кардонер рассказал, что потери каталонского клуба от пандемии коронавируса составят 120-140 миллионов евро.

"На сегодня наши расчеты таковы, что потери составят 120-140 миллионов евро. Это означает, что год клуб закончит в минусе. Нам нужно сокращать расходы", - приводит слова Кардонера ESPN.

50 миллионов евро "Барселона" потеряет из-за отсутствия доходов от продаж билетов на матчи и в клубный музей, 39 миллионов составят телеправа, еще 20-25 - доходов от работы магазинов, школ, мероприятий с участием легенд.

Не пропустите: "Барселона" готова продать права на название домашнего стадиона сроком на 25 лет. | http://soccernews.ru