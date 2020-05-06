Потери "Барселоны" от коронавируса превысят 100 миллионов евро

2 Теги барселона

Потери "Барселоны" от коронавируса превысят 100 миллионов евро

Вице-президент "Барселоны" Жорди Кардонер рассказал, что потери каталонского клуба от пандемии коронавируса составят 120-140 миллионов евро.

"На сегодня наши расчеты таковы, что потери составят 120-140 миллионов евро. Это означает, что год клуб закончит в минусе. Нам нужно сокращать расходы", - приводит слова Кардонера ESPN.

50 миллионов евро "Барселона" потеряет из-за отсутствия доходов от продаж билетов на матчи и в клубный музей, 39 миллионов составят телеправа, еще 20-25 - доходов от работы магазинов, школ, мероприятий с участием легенд.

Не пропустите: "Барселона" готова продать права на название домашнего стадиона сроком на 25 лет. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Причём тут ковид?Так и говорите - во всём виновато бородатое НЛО!

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

И это к тому , cколько Барса теряет на контракте с Лео!Невиданная тупость крайне некомпетентного рук-ва клуба!

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