Потери "Баварии" и "РБ Лейпциг", разгром "Герты": результаты 25-го тура Бундеслиги

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 25-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить упущенную победу "Баварии" над "Байером", ничью "РБ Лейпциг" с "Фрайбургом", а также разгромное поражение "Герты" от "Айнтрахта".

"Бавария" - "Байер" - 1:1 (1:1)

Голы: Зюле, 18 - 1:0, Мюллер (аг), 36 - 1:1

"РБ Лейпциг" - "Фрайбург" - 1:1 (0:1)

Голы: Демирович, 38 - 0:1, Анхелиньо, 90 - 1:1

"Вольфсбург" - "Унион" - 1:0 (1:0)

Гол: Авонийи (аг), 24 - 1:0

"Герта" - "Айнтрахт" - 1:4 (0:1)

Голы: Кнауфф, 17 - 0:1, Тута, 48 - 0:2, Линдстрем, 56 - 0:3, Зельке, 61 - 1:3, Борре, 63 - 1:4

"Бохум" - "Гройтер" - 2:1 (1:0)

Голы: Ляйтш, 35 - 1:0, Белла-Кочап (аг), 64 - 1:1, Лосилла, 71 - 2:1

"Штутгарт" - "Боруссия" М - 3:2 (1:2)

Голы: Плеа, 14 - 0:1, Тюрам, 35 - 0:2, Эндо, 38 - 1:2, Фюрих, 51 - 2:2, Калайджич, 83 - 3:2

"Арминия" – "Аугсбург" - 0:1 (0:0)

Гол: Калиджури, 50 - 0:1

"Кельн" – "Хоффенхайм" - 0:1 (0:0)

Гол: Пош, 61 - 0:1

"Майнц" - "Боруссия" Д - перенесен

Положение команд: "Бавария" - 59, "Боруссия" Д - 50 (24), "Байер" - 45, "Хоффенхайм" - 43, "РБ Лейпциг", "Фрайбург" - 41, "Унион" - 37, "Кельн" - 36, "Майнц", "Айнтрахт" - 34, "Бохум" - 32, "Вольфсбург" - 31, "Боруссия" М - 27, "Аугсбург" - 26, "Арминия" - 25, "Герта" - 23, "Штутгарт" - 22, "Гройтер Фюрт" - 14.

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