Потери "Баварии" и "РБ Лейпциг", разгром "Герты": результаты 25-го тура Бундеслиги
Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 25-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить упущенную победу "Баварии" над "Байером", ничью "РБ Лейпциг" с "Фрайбургом", а также разгромное поражение "Герты" от "Айнтрахта".
"Бавария" - "Байер" - 1:1 (1:1)
Голы: Зюле, 18 - 1:0, Мюллер (аг), 36 - 1:1
"РБ Лейпциг" - "Фрайбург" - 1:1 (0:1)
Голы: Демирович, 38 - 0:1, Анхелиньо, 90 - 1:1
"Вольфсбург" - "Унион" - 1:0 (1:0)
Гол: Авонийи (аг), 24 - 1:0
"Герта" - "Айнтрахт" - 1:4 (0:1)
Голы: Кнауфф, 17 - 0:1, Тута, 48 - 0:2, Линдстрем, 56 - 0:3, Зельке, 61 - 1:3, Борре, 63 - 1:4
"Бохум" - "Гройтер" - 2:1 (1:0)
Голы: Ляйтш, 35 - 1:0, Белла-Кочап (аг), 64 - 1:1, Лосилла, 71 - 2:1
"Штутгарт" - "Боруссия" М - 3:2 (1:2)
Голы: Плеа, 14 - 0:1, Тюрам, 35 - 0:2, Эндо, 38 - 1:2, Фюрих, 51 - 2:2, Калайджич, 83 - 3:2
"Арминия" – "Аугсбург" - 0:1 (0:0)
Гол: Калиджури, 50 - 0:1
"Кельн" – "Хоффенхайм" - 0:1 (0:0)
Гол: Пош, 61 - 0:1
"Майнц" - "Боруссия" Д - перенесен
Положение команд: "Бавария" - 59, "Боруссия" Д - 50 (24), "Байер" - 45, "Хоффенхайм" - 43, "РБ Лейпциг", "Фрайбург" - 41, "Унион" - 37, "Кельн" - 36, "Майнц", "Айнтрахт" - 34, "Бохум" - 32, "Вольфсбург" - 31, "Боруссия" М - 27, "Аугсбург" - 26, "Арминия" - 25, "Герта" - 23, "Штутгарт" - 22, "Гройтер Фюрт" - 14.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20