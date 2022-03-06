Потери "Баварии" и "РБ Лейпциг", разгром "Герты": результаты 25-го тура Бундеслиги

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Потери "Баварии" и "РБ Лейпциг", разгром "Герты": результаты 25-го тура Бундеслиги

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 25-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить упущенную победу "Баварии" над "Байером", ничью "РБ Лейпциг" с "Фрайбургом", а также разгромное поражение "Герты" от "Айнтрахта".

"Бавария" - "Байер" - 1:1 (1:1)
Голы: Зюле, 18 - 1:0, Мюллер (аг), 36 - 1:1

"РБ Лейпциг" - "Фрайбург" - 1:1 (0:1)
Голы: Демирович, 38 - 0:1, Анхелиньо, 90 - 1:1

"Вольфсбург" - "Унион" - 1:0 (1:0)
Гол: Авонийи (аг), 24 - 1:0

"Герта" - "Айнтрахт" - 1:4 (0:1)
Голы: Кнауфф, 17 - 0:1, Тута, 48 - 0:2, Линдстрем, 56 - 0:3, Зельке, 61 - 1:3, Борре, 63 - 1:4

"Бохум" - "Гройтер" - 2:1 (1:0)
Голы: Ляйтш, 35 - 1:0, Белла-Кочап (аг), 64 - 1:1, Лосилла, 71 - 2:1

"Штутгарт" - "Боруссия" М - 3:2 (1:2)
Голы: Плеа, 14 - 0:1, Тюрам, 35 - 0:2, Эндо, 38 - 1:2, Фюрих, 51 - 2:2, Калайджич, 83 - 3:2

"Арминия" – "Аугсбург" - 0:1 (0:0)
Гол: Калиджури, 50 - 0:1

"Кельн" – "Хоффенхайм" - 0:1 (0:0)
Гол: Пош, 61 - 0:1

"Майнц" - "Боруссия" Д - перенесен

Положение команд: "Бавария" - 59, "Боруссия" Д - 50 (24), "Байер" - 45, "Хоффенхайм" - 43, "РБ Лейпциг", "Фрайбург" - 41, "Унион" - 37, "Кельн" - 36, "Майнц", "Айнтрахт" - 34, "Бохум" - 32, "Вольфсбург" - 31, "Боруссия" М - 27, "Аугсбург" - 26, "Арминия" - 25, "Герта" - 23, "Штутгарт" - 22, "Гройтер Фюрт" - 14.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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