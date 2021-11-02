Потери очков "Ливерпулем" и "Манчестер Сити", разгром "Тоттенхэма" "Манчестером Юнайтед" и победа "Челси": все результаты 10-го тура АПЛ

Фото: твиттер АПЛ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 10-го тура АПЛ. Стоит отметить победу "Манчестер Юнайтед" над "Тоттенхэмом", поражение "Манчестер Сити" и ничью "Ливерпуля", а также разгром "Ньюкасла" со стороны "Челси".

Суббота, 30 октября

"Лестер" - "Арсенал" - 0:2

"Уотфорд" - "Саутгемптон" - 0:1

"Ньюкасл" - "Челси" - 0:3

"Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" - 0:2

"Ливерпуль" - "Брайтон" - 2:2

"Бернли" - "Брентфорд" - 3:1

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" - 0:3

Воскресенье, 31 октября

"Норвич" - "Лидс" - 1:2

"Астон Вилла" - "Вест Хэм" - 1:4

Понедельник, 1 ноября

"Вулверхэмптон" - "Эвертон" - 2:1

Положение команд: "Челси" - 25; "Ливерпуль" - 22; "Манчестер Сити", "Вест Хэм" - 20; "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" - 17; "Брайтон", "Вулверхэмптон" - 16; "Тоттенхэм" - 15; "Эвертон" - 14; "Лестер" - 14; "Брентфорд", "Кристал Пэлас" - 12; "Саутгемптон" - 11; "Астон Вилла", "Уотфорд", "Лидс" - 10; "Бернли" - 7; "Ньюкасл" - 4; "Норвич" - 2.

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