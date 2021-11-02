Потери очков "Ливерпулем" и "Манчестер Сити", разгром "Тоттенхэма" "Манчестером Юнайтед" и победа "Челси": все результаты 10-го тура АПЛ

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Потери очков "Ливерпулем" и "Манчестер Сити", разгром "Тоттенхэма" "Манчестером Юнайтед" и победа "Челси": все результаты 10-го тура АПЛФото: твиттер АПЛ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 10-го тура АПЛ. Стоит отметить победу "Манчестер Юнайтед" над "Тоттенхэмом", поражение "Манчестер Сити" и ничью "Ливерпуля", а также разгром "Ньюкасла" со стороны "Челси".

Суббота, 30 октября

"Лестер" - "Арсенал" - 0:2

"Уотфорд" - "Саутгемптон" - 0:1

"Ньюкасл" - "Челси" - 0:3

"Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" - 0:2

"Ливерпуль" - "Брайтон" - 2:2

"Бернли" - "Брентфорд" - 3:1

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" - 0:3

Воскресенье, 31 октября

"Норвич" - "Лидс" - 1:2

"Астон Вилла" - "Вест Хэм" - 1:4

Понедельник, 1 ноября

"Вулверхэмптон" - "Эвертон" - 2:1

Положение команд: "Челси" - 25; "Ливерпуль" - 22; "Манчестер Сити", "Вест Хэм" - 20; "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" - 17; "Брайтон", "Вулверхэмптон" - 16; "Тоттенхэм" - 15; "Эвертон" - 14; "Лестер" - 14; "Брентфорд", "Кристал Пэлас" - 12; "Саутгемптон" - 11; "Астон Вилла", "Уотфорд", "Лидс" - 10; "Бернли" - 7; "Ньюкасл" - 4; "Норвич" - 2.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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