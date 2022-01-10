Потери ПСЖ и "Монако", успех "Марселя": результаты 20-го тура Лиги 1

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 20-го тура чемпионата Франции. ПСЖ на выезде сыграл вничью с "Лионом", "Монако" в гостях разошелся миром с "Нантом", а "Марсель" на чужом поле добился победы над "Бордо".

"Лион" – ПСЖ - 1:1 (1:0)

Голы: Лукас Пакета, 7 - 1:0, Керер, 76 - 1:1

"Нант" – "Монако" - 0:0

"Ланс" - "Ренн" - 1:0 (0:0)

Гол: Саид, 89 - 1:0

"Брест" – "Ницца" - 0:3 (0:1)

Голы: Дольберг, 13 - 0:1, Делор, 79 - 0:2, Гуири, 90 - 0:3

"Метц" – "Страсбур" - 0:2 (0:0)

Голы: Ажорк, 50 - 0:1, Ахолу, 90 - 0:2

"Клермон" – "Реймс" - 0:0

"Бордо" – "Марсель" - 0:1 (0:1)

Гол: Ундер, 37 - 0:1

"Лилль" - "Лорьян" - перенесен

"Монпелье" - "Труа" - перенесен

"Анжер" - "Сент-Этьен" - перенесен

Положение команд: ПСЖ - 47, "Ницца" - 36, "Марсель" - 36 (19), "Ренн" - 31, "Монпелье" - 31 (19), "Ланс", "Монако" - 30, "Страсбур" - 29 (19), "Нант" - 29, "Лилль" - 28 (19), "Лион", "Анжер" - 25 (19), "Брест" - 25, "Реймс" - 24, "Клермон" - 18 (19), "Труа" - 17 (19), "Бордо" - 17, "Лорьян" - 16 (19), "Метц" - 16, "Сент-Этьен" - 12 (19).

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