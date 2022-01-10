Потери ПСЖ и "Монако", успех "Марселя": результаты 20-го тура Лиги 1

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Потери ПСЖ и "Монако", успех "Марселя": результаты 20-го тура Лиги 1

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 20-го тура чемпионата Франции. ПСЖ на выезде сыграл вничью с "Лионом", "Монако" в гостях разошелся миром с "Нантом", а "Марсель" на чужом поле добился победы над "Бордо".

"Лион" – ПСЖ - 1:1 (1:0)
Голы: Лукас Пакета, 7 - 1:0, Керер, 76 - 1:1

"Нант" – "Монако" - 0:0

"Ланс" - "Ренн" - 1:0 (0:0)
Гол: Саид, 89 - 1:0

"Брест" – "Ницца" - 0:3 (0:1)
Голы: Дольберг, 13 - 0:1, Делор, 79 - 0:2, Гуири, 90 - 0:3

"Метц" – "Страсбур" - 0:2 (0:0)
Голы: Ажорк, 50 - 0:1, Ахолу, 90 - 0:2

"Клермон" – "Реймс" - 0:0

"Бордо" – "Марсель" - 0:1 (0:1)
Гол: Ундер, 37 - 0:1

"Лилль" - "Лорьян" - перенесен

"Монпелье" - "Труа" - перенесен

"Анжер" - "Сент-Этьен" - перенесен

Положение команд: ПСЖ - 47, "Ницца" - 36, "Марсель" - 36 (19), "Ренн" - 31, "Монпелье" - 31 (19), "Ланс", "Монако" - 30, "Страсбур" - 29 (19), "Нант" - 29, "Лилль" - 28 (19), "Лион", "Анжер" - 25 (19), "Брест" - 25, "Реймс" - 24, "Клермон" - 18 (19), "Труа" - 17 (19), "Бордо" - 17, "Лорьян" - 16 (19), "Метц" - 16, "Сент-Этьен" - 12 (19).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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