Потери ПСЖ и "Монако", успех "Марселя": результаты 20-го тура Лиги 1
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
Состоялись матчи 20-го тура чемпионата Франции. ПСЖ на выезде сыграл вничью с "Лионом", "Монако" в гостях разошелся миром с "Нантом", а "Марсель" на чужом поле добился победы над "Бордо".
"Лион" – ПСЖ - 1:1 (1:0)
Голы: Лукас Пакета, 7 - 1:0, Керер, 76 - 1:1
"Нант" – "Монако" - 0:0
"Ланс" - "Ренн" - 1:0 (0:0)
Гол: Саид, 89 - 1:0
"Брест" – "Ницца" - 0:3 (0:1)
Голы: Дольберг, 13 - 0:1, Делор, 79 - 0:2, Гуири, 90 - 0:3
"Метц" – "Страсбур" - 0:2 (0:0)
Голы: Ажорк, 50 - 0:1, Ахолу, 90 - 0:2
"Клермон" – "Реймс" - 0:0
"Бордо" – "Марсель" - 0:1 (0:1)
Гол: Ундер, 37 - 0:1
"Лилль" - "Лорьян" - перенесен
"Монпелье" - "Труа" - перенесен
"Анжер" - "Сент-Этьен" - перенесен
Положение команд: ПСЖ - 47, "Ницца" - 36, "Марсель" - 36 (19), "Ренн" - 31, "Монпелье" - 31 (19), "Ланс", "Монако" - 30, "Страсбур" - 29 (19), "Нант" - 29, "Лилль" - 28 (19), "Лион", "Анжер" - 25 (19), "Брест" - 25, "Реймс" - 24, "Клермон" - 18 (19), "Труа" - 17 (19), "Бордо" - 17, "Лорьян" - 16 (19), "Метц" - 16, "Сент-Этьен" - 12 (19).
Не пропустите: Зидан согласился возглавить ПСЖ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 9 января
-
"Вильярреал" отобрал очки у "Атлетико"
-
Потери ПСЖ и "Монако", успех "Марселя": результаты 20-го тура Лиги 1
-
"Интер" победил "Лацио" и возглавил Серию А
-
ПСЖ ушел от поражения в матче с "Лионом"
-
Моуринью обвинил Шомуродова в поражении "Ромы" в матче с "Ювентусом"
-
ЦСКА согласовал трансфер турецкого хавбека
-
Кабо-Верде победил Эфиопию на Кубке Африки
-
Рюдигер определился с приоритетным клубом
-
Клопп ярко высказался о Гордоне
-
Алексей Березуцкий высказался о трансферах ЦСКА зимой
-
"Бенфика" добыла уверенную победу в Примейре
-
Шевченко вновь заразился коронавирусом
-
"Дженоа" Шевченко проиграла в домашнем матче Серии А
-
"Ювентус" в феерическом матче победил "Рому"
-
1
Роналду недоволен главным тренером "Манчестер Юнайтед"
-
"Арсенал" сенсационно вылетел из Кубка Англии
-
Мбаппе может отказаться от перехода в "Реал"
-
Провал "Баварии", камбэк Дортмунда, феерия "РБ Лейпциг": результаты 18-го тура Бундеслиги
-
"Бохум" обыграл "Вольфсбург" в Бундеслиге
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13