Потери в весе у Халка достигают 5 кг за игру

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Потери в весе у Халка достигают 5 кг за игруФото: Твиттер @Atletico 16 марта 2021.
Физиотерапевт "Атлетико Минейро" Роберто Киари поделился любопытными особенностями организма форварда команды Халка, ранее выступавшего за "Зенит".

"Халк очень много потеет, но в этом нет проблемы - это самый эффективный способ отвода тепла из тела. По нашим оценкам, он может потерять до пяти килограммов в матчах и на тренировках. По этой причине мы пристально следим за его гидратацией. Персонал команды знает, что Халк — первый, кому нужно выпить воды.

Если все делать правильно, то проблем у него не будет. При стабильной гидратации на следующий день его вес полностью приходит в норму. Пока мы следим за ним, ничего страшного нет", — цитирует Киари A Bola со ссылкой на Galo TV.

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