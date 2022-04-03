Потери "Зенита" и ЦСКА, успех "Динамо", неудача "Спартака": результаты 23-го тура РПЛ

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

Состоялись матчи 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Лидер турнира "Зенит" не смог обыграть "Сочи", идущее вторым "Динамо" переиграло "Краснодар", ЦСКА добился лишь ничьей с "Уралом", "Спартак" проиграл "Локомотиву".

ЦСКА - "Урал" - 2:2 (1:1)

Голы: Дивеев, 3 - 1:0, Бийол (аг), 7 - 1:1, Бикфалви, 55 - 2:1, Языджи (пен), 90+5 - 2:2.

"Краснодар" - "Динамо" - 0:1 (0:1)

Голы: Фомин (пен), 45+6 - 0:1.

"Локомотив" - "Спартак" - 1:0 (0:0)

Гол: Изидор, 85 - 1:0.

"Ростов" - "Нижний Новгород" - 1:2 (1:2)

Голы: Эннин, 7 - 0:1, Щетинин, 25 - 1:1, Стоцкий, 45 - 1:2.

"Крылья Советов" - "Уфа" - 1:2 (0:1)

Голы: Журавлев, 12 - 0:1, Костанца, 68 - 1:1, Агаларов, 87 - 1:2.

"Арсенал" - "Ахмат" - 0:0

"Рубин" - "Химки" - 2:3 (0:0)

Голы: Онугха, 56 - 1:0, Глушаков, 60 - 1:1, Кухарчук, 62 - 1:2, Тихий (автогол), 84 - 2:2, Волков, 90 - 2:3.

Положение команд: "Зенит" - 49, "Динамо" - 46, ЦСКА - 43, "Сочи" - 39, "Локомотив" - 37, "Краснодар" - 36, "Ахмат" - 32, "Крыльяо Советов" - 32 (22), "Нижний Новгород", "Спартак" - 27, "Рубин" - 25, "Ростов" - 22 (22), "Урал", "Арсенал", "Химки", "Уфа" - 21.

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