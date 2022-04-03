Потери "Зенита" и ЦСКА, успех "Динамо", неудача "Спартака": результаты 23-го тура РПЛ
Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен
Состоялись матчи 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Лидер турнира "Зенит" не смог обыграть "Сочи", идущее вторым "Динамо" переиграло "Краснодар", ЦСКА добился лишь ничьей с "Уралом", "Спартак" проиграл "Локомотиву".
ЦСКА - "Урал" - 2:2 (1:1)
Голы: Дивеев, 3 - 1:0, Бийол (аг), 7 - 1:1, Бикфалви, 55 - 2:1, Языджи (пен), 90+5 - 2:2.
"Краснодар" - "Динамо" - 0:1 (0:1)
Голы: Фомин (пен), 45+6 - 0:1.
"Локомотив" - "Спартак" - 1:0 (0:0)
Гол: Изидор, 85 - 1:0.
"Ростов" - "Нижний Новгород" - 1:2 (1:2)
Голы: Эннин, 7 - 0:1, Щетинин, 25 - 1:1, Стоцкий, 45 - 1:2.
"Крылья Советов" - "Уфа" - 1:2 (0:1)
Голы: Журавлев, 12 - 0:1, Костанца, 68 - 1:1, Агаларов, 87 - 1:2.
"Арсенал" - "Ахмат" - 0:0
"Рубин" - "Химки" - 2:3 (0:0)
Голы: Онугха, 56 - 1:0, Глушаков, 60 - 1:1, Кухарчук, 62 - 1:2, Тихий (автогол), 84 - 2:2, Волков, 90 - 2:3.
Положение команд: "Зенит" - 49, "Динамо" - 46, ЦСКА - 43, "Сочи" - 39, "Локомотив" - 37, "Краснодар" - 36, "Ахмат" - 32, "Крыльяо Советов" - 32 (22), "Нижний Новгород", "Спартак" - 27, "Рубин" - 25, "Ростов" - 22 (22), "Урал", "Арсенал", "Химки", "Уфа" - 21.
Не пропустите: Зарема раскритиковала судейство в матче "Локомотив" - "Спартак". | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
"Атлетик" обыграл "Эльче", "Бетис" разгромил "Осасуну", а "Валенсия" выиграла у "Кадиса"
-
Потери "Зенита" и ЦСКА, успех "Динамо", неудача "Спартака": результаты 23-го тура РПЛ
-
"Зенит" не сумел победить "Сочи" в РПЛ
-
Феерии "Баварии" и "Лейпцига", позор Дортмунда: результаты 28-го тура Бундеслиги
-
"Вест Хэм" обыграл "Эвертон", а "Тоттенхэм" уничтожил "Ньюкасл"
-
ЦСКА едва не проиграл "Уралу" в домашнем матче РПЛ
-
"Аталанта" проиграла "Наполи", а "Удинезе" уничтожил "Кальяри"
-
"Краснодар" дома уступил московскому "Динамо"
-
Первый заместитель председателя Госдумы РФ Жуков высказался о "Спартаке" после поражения от "Локомотива"
-
"Фиорентина" обыграла "Эмполи" в Серии А
-
Салах может продлить контракт с "Ливерпулем"
-
Почеттино высказался о ПСЖ в Лиге чемпионов
-
"Тоттенхэм" может купить голкипера "Вест Бромвича"
-
Исидор прокомментировал победу над "Спартаком". Вилсон забил победный гол
-
Феликс посвятил победу над "Алавесом" Симеоне, у которого умер отец
-
"Интер Майями" хочет подписать Суареса
-
Индзаги поделился ожиданиями от игры с "Ювентусом"
-
"Барселона" отказалась от Салаха
-
"Арсенал" хочет усилить атаку форвардом из Серии А. Есть два кандидата
-
Рамос хочет остаться в ПСЖ