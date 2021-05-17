Потеря "Баварии" и два новых участника Лиги чемпионов: все результаты 33-го тура чемпионата Германии

Теги бавария мюнхенборуссия дортмундрб лейпцигвольфсбург

Потеря "Баварии" и два новых участника Лиги чемпионов: все результаты 33-го тура чемпионата Германии

Фото: инстаграм дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Завершились матчи 33-го тура чемпионата Германии. Уже обеспечившая себе чемпионский титул "Бавария" упустила победу над "Фрайбургом". Дортмундская "Боруссия" победила "Майнц" и вышла в Лигу Чемпионов. Также путевку в главный клубный европейский турнир завоевал "Вольфсбург", который сыграл вничью с "РБ Лейпциг".

Результаты 33-го тура Бундеслиги

"Майнц" – "Боруссия" Дортмунд - 1:3 (0:2)
Голы: Геррейру, 23 - 0:1, Ройс, 42 - 0:2, Брандт, 80 - 0:3, Квайсон, 90 (с пенальти) - 1:3

"РБ Лейпциг" – "Вольфсбург" - 2:2 (0:2)
Голы: Филипп, 12 - 0:1, Филипп, 45 - 0:2, Клюйверт, 51 - 1:2, Забитцер, 78 (с пенальти) - 2:2

"Арминия" – "Хоффенхайм" - 1:1 (1:1)
Голы: Крамарич, 5 - 0:1, Фогльзаммер, 23 - 1:1.

"Боруссия" Менхенгладбах – "Штутгарт" - 1:2 (1:0)
Голы: Штиндль, 45 - 1:0, Эндо, 72 - 1:1, Калайджич, 77 - 1:2

"Байер" – "Унион" - 1:1 (1:0)
Голы: Виртц, 26 - 1:0, Похьянпало, 72 - 1:1

"Фрайбург" – "Бавария" - 2:2 (1:1)
Голы: Левандовски, 26 (с пенальти) - 0:1, Гульде, 29 - 1:1, Сане, 53 - 1:2, Гюнтер, 81 - 2:2

"Герта" – "Кельн" - 0:0

"Шальке" – "Айнтрахт" - 4:3 (1:1)
Голы: Хунтелар, 15 - 1:0, Андре Силва, 29 - 1:1, Ндика, 51 - 1:2, Идризи, 52 - 2:2, Флик, 60 - 3:2, Хопп, 64 - 4:2, Андре Силва, 72 - 4:3

"Аугсбург" – "Вердер" - 2:0 (0:0)
Голы: Хедира, 57 - 1:0, Калиджури, 90 - 2:0

Положение команд: "Бавария" - 75, "РБ Лейпциг" - 65, "Боруссия" Д, "Вольфсбург" - 61, "Айнтрахт" - 57, "Байер" - 52, "Унион" - 47, "Боруссия" М - 46, "Штутгарт", "Фрайбург" - 45, "Хоффенхайм" - 40, "Аугсбург", "Майнц" - 36, "Герта" - 35, "Арминия" - 32, "Вердер" - 31, "Кельн" - 30, "Шальке" - 16.

Не пропустите: Голевые феерии ПСЖ и "Лиона", блестящая игра Головина: все результаты 37-го тура чемпионата Франции. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 16 мая

Главные новости дня: 16 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов