Потеря "Баварии" и два новых участника Лиги чемпионов: все результаты 33-го тура чемпионата Германии

Фото: инстаграм дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Завершились матчи 33-го тура чемпионата Германии. Уже обеспечившая себе чемпионский титул "Бавария" упустила победу над "Фрайбургом". Дортмундская "Боруссия" победила "Майнц" и вышла в Лигу Чемпионов. Также путевку в главный клубный европейский турнир завоевал "Вольфсбург", который сыграл вничью с "РБ Лейпциг".

Результаты 33-го тура Бундеслиги

"Майнц" – "Боруссия" Дортмунд - 1:3 (0:2)

Голы: Геррейру, 23 - 0:1, Ройс, 42 - 0:2, Брандт, 80 - 0:3, Квайсон, 90 (с пенальти) - 1:3

"РБ Лейпциг" – "Вольфсбург" - 2:2 (0:2)

Голы: Филипп, 12 - 0:1, Филипп, 45 - 0:2, Клюйверт, 51 - 1:2, Забитцер, 78 (с пенальти) - 2:2

"Арминия" – "Хоффенхайм" - 1:1 (1:1)

Голы: Крамарич, 5 - 0:1, Фогльзаммер, 23 - 1:1.

"Боруссия" Менхенгладбах – "Штутгарт" - 1:2 (1:0)

Голы: Штиндль, 45 - 1:0, Эндо, 72 - 1:1, Калайджич, 77 - 1:2

"Байер" – "Унион" - 1:1 (1:0)

Голы: Виртц, 26 - 1:0, Похьянпало, 72 - 1:1

"Фрайбург" – "Бавария" - 2:2 (1:1)

Голы: Левандовски, 26 (с пенальти) - 0:1, Гульде, 29 - 1:1, Сане, 53 - 1:2, Гюнтер, 81 - 2:2

"Герта" – "Кельн" - 0:0

"Шальке" – "Айнтрахт" - 4:3 (1:1)

Голы: Хунтелар, 15 - 1:0, Андре Силва, 29 - 1:1, Ндика, 51 - 1:2, Идризи, 52 - 2:2, Флик, 60 - 3:2, Хопп, 64 - 4:2, Андре Силва, 72 - 4:3

"Аугсбург" – "Вердер" - 2:0 (0:0)

Голы: Хедира, 57 - 1:0, Калиджури, 90 - 2:0

Положение команд: "Бавария" - 75, "РБ Лейпциг" - 65, "Боруссия" Д, "Вольфсбург" - 61, "Айнтрахт" - 57, "Байер" - 52, "Унион" - 47, "Боруссия" М - 46, "Штутгарт", "Фрайбург" - 45, "Хоффенхайм" - 40, "Аугсбург", "Майнц" - 36, "Герта" - 35, "Арминия" - 32, "Вердер" - 31, "Кельн" - 30, "Шальке" - 16.

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