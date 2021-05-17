Потеря "Баварии" и два новых участника Лиги чемпионов: все результаты 33-го тура чемпионата Германии
Фото: инстаграм дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен
Завершились матчи 33-го тура чемпионата Германии. Уже обеспечившая себе чемпионский титул "Бавария" упустила победу над "Фрайбургом". Дортмундская "Боруссия" победила "Майнц" и вышла в Лигу Чемпионов. Также путевку в главный клубный европейский турнир завоевал "Вольфсбург", который сыграл вничью с "РБ Лейпциг".
Результаты 33-го тура Бундеслиги
"Майнц" – "Боруссия" Дортмунд - 1:3 (0:2)
Голы: Геррейру, 23 - 0:1, Ройс, 42 - 0:2, Брандт, 80 - 0:3, Квайсон, 90 (с пенальти) - 1:3
"РБ Лейпциг" – "Вольфсбург" - 2:2 (0:2)
Голы: Филипп, 12 - 0:1, Филипп, 45 - 0:2, Клюйверт, 51 - 1:2, Забитцер, 78 (с пенальти) - 2:2
"Арминия" – "Хоффенхайм" - 1:1 (1:1)
Голы: Крамарич, 5 - 0:1, Фогльзаммер, 23 - 1:1.
"Боруссия" Менхенгладбах – "Штутгарт" - 1:2 (1:0)
Голы: Штиндль, 45 - 1:0, Эндо, 72 - 1:1, Калайджич, 77 - 1:2
"Байер" – "Унион" - 1:1 (1:0)
Голы: Виртц, 26 - 1:0, Похьянпало, 72 - 1:1
"Фрайбург" – "Бавария" - 2:2 (1:1)
Голы: Левандовски, 26 (с пенальти) - 0:1, Гульде, 29 - 1:1, Сане, 53 - 1:2, Гюнтер, 81 - 2:2
"Герта" – "Кельн" - 0:0
"Шальке" – "Айнтрахт" - 4:3 (1:1)
Голы: Хунтелар, 15 - 1:0, Андре Силва, 29 - 1:1, Ндика, 51 - 1:2, Идризи, 52 - 2:2, Флик, 60 - 3:2, Хопп, 64 - 4:2, Андре Силва, 72 - 4:3
"Аугсбург" – "Вердер" - 2:0 (0:0)
Голы: Хедира, 57 - 1:0, Калиджури, 90 - 2:0
Положение команд: "Бавария" - 75, "РБ Лейпциг" - 65, "Боруссия" Д, "Вольфсбург" - 61, "Айнтрахт" - 57, "Байер" - 52, "Унион" - 47, "Боруссия" М - 46, "Штутгарт", "Фрайбург" - 45, "Хоффенхайм" - 40, "Аугсбург", "Майнц" - 36, "Герта" - 35, "Арминия" - 32, "Вердер" - 31, "Кельн" - 30, "Шальке" - 16.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20