Потеря "Манчестер Сити", успехи "Челси", "Ливерпуля" и "МЮ": результаты 23-го тура АПЛ

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 23-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить ничью между "Саутгемптоном" и "Манчестер Сити", победу "Челси" над "Тоттенхэмом", успех "Ливерпуля" в поединке с "Кристал Пэлас", а также победу "Манчестер Юнайтед" во встрече с "Вест Хэмом".

"Челси" – "Тоттенхэм" - 2:0 (0:0)

Голы: Зиеш, 47 - 1:0, Тиаго Силва, 55 - 2:0

"Арсенал" – "Бернли" - 0:0

"Лестер" – "Брайтон" - 1:1 (0:0)

Голы: Дака, 46 - 1:0, Уэлбек, 82 - 1:1м

"Саутгемптон" - "Манчестер Сити" - 1:1 (1:0)

Голы: Уокер-Питерс, 7 - 1:0, Лапорт, 65 - 1:1

"Брентфорд" - "Вулверхэмптон" - 1:2 (0:0)

Голы: Моутинью, 48 - 0:1, Тоуни, 71 - 1:1, Рубен Невеш, 78 - 1:2

"Лидс" – "Ньюкасл" - 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 75 Шелви.

"Манчестер Юнайтед" – "Вест Хэм" - 1:0 (0:0)

Гол: Рэшфорд, 90+3 - 1:0

"Эвертон" – "Астон Вилла" - 0:1 (0:1)

Гол: Буэндиа, 45+3 - 0:1

"Уотфорд" – "Норвич" - 0:3 (0:0)

Голы: Сарджент, 51 - 0:1, Сарджент, 74 - 0:2, Куцка, 90 (автогол) - 0:3

"Кристал Пэлас" – "Ливерпуль" - 1:3 (0:2)

Голы: ван Дейк, 8 - 0:1, Окслейд-Чемберлен, 32 - 0:2, Эдуар, 55 - 1:2, Фабиньо, 89 (с пенальти) - 1:3

Положение команд: "Манчестер Сити" - 57, "Ливерпуль" - 48 (22), "Челси" - 47 (24), "Манчестер Юнайтед" - 38 (22), "Вест Хэм" - 37, "Арсенал" - 36 (21), "Тоттенхэм" - 36 (20), "Вулверхэмптон" - 34 (21), "Брайтон" - 30 (22), "Лестер" - 26 (20), "Астон Вилла" - 26 (21), "Саутгемптон" - 25 (22), "Кристал Пэлас" - 24 (22), "Брентфорд" - 23, "Лидс" - 22 (21), "Эвертон" - 19 (20), "Норвич" - 16 (22), "Ньюкасл" - 15 (21), "Уотфорд" - 14 (20), "Бернли" - 12 (18).