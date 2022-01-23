Потеря "Манчестер Сити", успехи "Челси", "Ливерпуля" и "МЮ": результаты 23-го тура АПЛ

Теги манчестер юнайтедманчестер ситичелсиарсенал лондонливерпуль

Потеря "Манчестер Сити", успехи "Челси", "Ливерпуля" и "МЮ": результаты 23-го тура АПЛ

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 23-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить ничью между "Саутгемптоном" и "Манчестер Сити", победу "Челси" над "Тоттенхэмом", успех "Ливерпуля" в поединке с "Кристал Пэлас", а также победу "Манчестер Юнайтед" во встрече с "Вест Хэмом".

"Челси" – "Тоттенхэм" - 2:0 (0:0)
Голы: Зиеш, 47 - 1:0, Тиаго Силва, 55 - 2:0

"Арсенал" – "Бернли" - 0:0

"Лестер" – "Брайтон" - 1:1 (0:0)
Голы: Дака, 46 - 1:0, Уэлбек, 82 - 1:1м

"Саутгемптон" - "Манчестер Сити" - 1:1 (1:0)
Голы: Уокер-Питерс, 7 - 1:0, Лапорт, 65 - 1:1

"Брентфорд" - "Вулверхэмптон" - 1:2 (0:0)
Голы: Моутинью, 48 - 0:1, Тоуни, 71 - 1:1, Рубен Невеш, 78 - 1:2

"Лидс" – "Ньюкасл" - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 75 Шелви.

"Манчестер Юнайтед" – "Вест Хэм" - 1:0 (0:0)
Гол: Рэшфорд, 90+3 - 1:0

"Эвертон" – "Астон Вилла" - 0:1 (0:1)
Гол: Буэндиа, 45+3 - 0:1

"Уотфорд" – "Норвич" - 0:3 (0:0)
Голы: Сарджент, 51 - 0:1, Сарджент, 74 - 0:2, Куцка, 90 (автогол) - 0:3

"Кристал Пэлас" – "Ливерпуль" - 1:3 (0:2)
Голы: ван Дейк, 8 - 0:1, Окслейд-Чемберлен, 32 - 0:2, Эдуар, 55 - 1:2, Фабиньо, 89 (с пенальти) - 1:3

Положение команд: "Манчестер Сити" - 57, "Ливерпуль" - 48 (22), "Челси" - 47 (24), "Манчестер Юнайтед" - 38 (22), "Вест Хэм" - 37, "Арсенал" - 36 (21), "Тоттенхэм" - 36 (20), "Вулверхэмптон" - 34 (21), "Брайтон" - 30 (22), "Лестер" - 26 (20), "Астон Вилла" - 26 (21), "Саутгемптон" - 25 (22), "Кристал Пэлас" - 24 (22), "Брентфорд" - 23, "Лидс" - 22 (21), "Эвертон" - 19 (20), "Норвич" - 16 (22), "Ньюкасл" - 15 (21), "Уотфорд" - 14 (20), "Бернли" - 12 (18).

Не пропустите: Джеррард оскорбил фанатов "Эвертона". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рома" Моуринью победила "Эмполи" в Серии А

"Рома" Моуринью победила "Эмполи" в Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов