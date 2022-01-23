Потеря "Манчестер Сити", успехи "Челси", "Ливерпуля" и "МЮ": результаты 23-го тура АПЛ
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 23-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить ничью между "Саутгемптоном" и "Манчестер Сити", победу "Челси" над "Тоттенхэмом", успех "Ливерпуля" в поединке с "Кристал Пэлас", а также победу "Манчестер Юнайтед" во встрече с "Вест Хэмом".
"Челси" – "Тоттенхэм" - 2:0 (0:0)
Голы: Зиеш, 47 - 1:0, Тиаго Силва, 55 - 2:0
"Арсенал" – "Бернли" - 0:0
"Лестер" – "Брайтон" - 1:1 (0:0)
Голы: Дака, 46 - 1:0, Уэлбек, 82 - 1:1м
"Саутгемптон" - "Манчестер Сити" - 1:1 (1:0)
Голы: Уокер-Питерс, 7 - 1:0, Лапорт, 65 - 1:1
"Брентфорд" - "Вулверхэмптон" - 1:2 (0:0)
Голы: Моутинью, 48 - 0:1, Тоуни, 71 - 1:1, Рубен Невеш, 78 - 1:2
"Лидс" – "Ньюкасл" - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 75 Шелви.
"Манчестер Юнайтед" – "Вест Хэм" - 1:0 (0:0)
Гол: Рэшфорд, 90+3 - 1:0
"Эвертон" – "Астон Вилла" - 0:1 (0:1)
Гол: Буэндиа, 45+3 - 0:1
"Уотфорд" – "Норвич" - 0:3 (0:0)
Голы: Сарджент, 51 - 0:1, Сарджент, 74 - 0:2, Куцка, 90 (автогол) - 0:3
"Кристал Пэлас" – "Ливерпуль" - 1:3 (0:2)
Голы: ван Дейк, 8 - 0:1, Окслейд-Чемберлен, 32 - 0:2, Эдуар, 55 - 1:2, Фабиньо, 89 (с пенальти) - 1:3
Положение команд: "Манчестер Сити" - 57, "Ливерпуль" - 48 (22), "Челси" - 47 (24), "Манчестер Юнайтед" - 38 (22), "Вест Хэм" - 37, "Арсенал" - 36 (21), "Тоттенхэм" - 36 (20), "Вулверхэмптон" - 34 (21), "Брайтон" - 30 (22), "Лестер" - 26 (20), "Астон Вилла" - 26 (21), "Саутгемптон" - 25 (22), "Кристал Пэлас" - 24 (22), "Брентфорд" - 23, "Лидс" - 22 (21), "Эвертон" - 19 (20), "Норвич" - 16 (22), "Ньюкасл" - 15 (21), "Уотфорд" - 14 (20), "Бернли" - 12 (18).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18