Потеря "Реала", спасение "Барселоны", камбэк "Атлетико": результаты 24-го тура Ла Лиги
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 24-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить ничью "Реала" с "Вильярреалом", спасение "Барселоны" в каталонском дерби, а также камбэк "Атлетико" в поединке с "Хетафе".
"Эспаньол" – "Барселона" - 2:2 (1:1)
Голы: Педри, 2 - 0:1, Дардер, 40 - 1:1, де Томас, 64 - 2:1, Люк де Йонг, 90+6 - 2:2
"Вильярреал" – "Реал" - 0:0
"Атлетико" – "Хетафе" - 4:3 (3:3)
Голы: Корреа, 19 - 1:0, Матеус Кунья, 27 - 2:0, Майораль, 30 - 2:1, Унал, 37 (с пенальти) - 2:2, Унал, 42 (с пенальти) - 2:3, Корреа, 45 - 3:3, Эрмосо, 89 - 4:3
"Алавес" – "Валенсия" - 2:1 (1:0)
Голы: Лум, 14 - 1:0, Гедеш, 62 (с пенальти) - 1:1, Хоселу, 76 (с пенальти) - 2:1
"Кадис" – "Сельта" - 0:0
"Севилья" - "Эльче" - 2:0 (0:0)
Голы: Папу Гомес, 70 - 1:0, Рафа Мир, 75 - 2:0.
"Леванте" – "Бетис" - 2:4 (1:3)
Голы: Фекир, 14 - 0:1, Эдгар Гонсалес, 29 - 0:2, Карвалью, 42 - 0:3, Дани Гомес, 43 - 1:3, Дани Гомес, 47 - 2:3, Фекир, 49 - 2:4
"Реал Сосьедад" – "Гранада" - 2:0 (1:0)
Голы: Ойарсабаль, 37 (с пенальти) - 1:0, Рафинья, 74 - 2:0
"Мальорка" – "Атлетик" - 3:2 (2:0)
Голы: Севилья, 22 (с пенальти) - 1:0, Анхель Родригес, 30 - 2:0, Рауль Гарсия, 59 - 2:1, Беренгер, 61 - 2:2, Симон, 88 (автогол) - 3:2
"Райо Вальекано" – "Осасуна" - 0:3 (0:2)
Голы: Монкайола, 8 - 0:1, Рубен Гарсия, 40 - 0:2, Кике Гарсия, 90 - 0:3
Положение команд: "Реал" - 54, "Севилья" - 50, "Бетис" - 43, "Барселона", "Атлетико" - 39 (23), "Реал Сосьедад" - 38 (23), "Вильярреал" - 36, "Атлетик" - 34, "Осасуна" - 32, "Сельта" - 31, "Райо Вальекано" - 31 (23), "Валенсия" - 30, "Эспаньол" - 28, "Эльче" - 26, "Мальорка" - 26 (23), "Хетафе" - 25, "Гранада" - 24, "Алавес" - 20, "Кадис" - 19, "Леванте" - 11 (23).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14