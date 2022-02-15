Потеря "Реала", спасение "Барселоны", камбэк "Атлетико": результаты 24-го тура Ла Лиги

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Потеря "Реала", спасение "Барселоны", камбэк "Атлетико": результаты 24-го тура Ла Лиги

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 24-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить ничью "Реала" с "Вильярреалом", спасение "Барселоны" в каталонском дерби, а также камбэк "Атлетико" в поединке с "Хетафе".

"Эспаньол" – "Барселона" - 2:2 (1:1)
Голы: Педри, 2 - 0:1, Дардер, 40 - 1:1, де Томас, 64 - 2:1, Люк де Йонг, 90+6 - 2:2

"Вильярреал" – "Реал" - 0:0

"Атлетико" – "Хетафе" - 4:3 (3:3)
Голы: Корреа, 19 - 1:0, Матеус Кунья, 27 - 2:0, Майораль, 30 - 2:1, Унал, 37 (с пенальти) - 2:2, Унал, 42 (с пенальти) - 2:3, Корреа, 45 - 3:3, Эрмосо, 89 - 4:3

"Алавес" – "Валенсия" - 2:1 (1:0)
Голы: Лум, 14 - 1:0, Гедеш, 62 (с пенальти) - 1:1, Хоселу, 76 (с пенальти) - 2:1

"Кадис" – "Сельта" - 0:0

"Севилья" - "Эльче" - 2:0 (0:0)
Голы: Папу Гомес, 70 - 1:0, Рафа Мир, 75 - 2:0.

"Леванте" – "Бетис" - 2:4 (1:3)
Голы: Фекир, 14 - 0:1, Эдгар Гонсалес, 29 - 0:2, Карвалью, 42 - 0:3, Дани Гомес, 43 - 1:3, Дани Гомес, 47 - 2:3, Фекир, 49 - 2:4

"Реал Сосьедад" – "Гранада" - 2:0 (1:0)
Голы: Ойарсабаль, 37 (с пенальти) - 1:0, Рафинья, 74 - 2:0

"Мальорка" – "Атлетик" - 3:2 (2:0)
Голы: Севилья, 22 (с пенальти) - 1:0, Анхель Родригес, 30 - 2:0, Рауль Гарсия, 59 - 2:1, Беренгер, 61 - 2:2, Симон, 88 (автогол) - 3:2

"Райо Вальекано" – "Осасуна" - 0:3 (0:2)
Голы: Монкайола, 8 - 0:1, Рубен Гарсия, 40 - 0:2, Кике Гарсия, 90 - 0:3

Положение команд: "Реал" - 54, "Севилья" - 50, "Бетис" - 43, "Барселона", "Атлетико" - 39 (23), "Реал Сосьедад" - 38 (23), "Вильярреал" - 36, "Атлетик" - 34, "Осасуна" - 32, "Сельта" - 31, "Райо Вальекано" - 31 (23), "Валенсия" - 30, "Эспаньол" - 28, "Эльче" - 26, "Мальорка" - 26 (23), "Хетафе" - 25, "Гранада" - 24, "Алавес" - 20, "Кадис" - 19, "Леванте" - 11 (23).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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