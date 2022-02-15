Потеря "Реала", спасение "Барселоны", камбэк "Атлетико": результаты 24-го тура Ла Лиги

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 24-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить ничью "Реала" с "Вильярреалом", спасение "Барселоны" в каталонском дерби, а также камбэк "Атлетико" в поединке с "Хетафе".

"Эспаньол" – "Барселона" - 2:2 (1:1)

Голы: Педри, 2 - 0:1, Дардер, 40 - 1:1, де Томас, 64 - 2:1, Люк де Йонг, 90+6 - 2:2

"Вильярреал" – "Реал" - 0:0

"Атлетико" – "Хетафе" - 4:3 (3:3)

Голы: Корреа, 19 - 1:0, Матеус Кунья, 27 - 2:0, Майораль, 30 - 2:1, Унал, 37 (с пенальти) - 2:2, Унал, 42 (с пенальти) - 2:3, Корреа, 45 - 3:3, Эрмосо, 89 - 4:3

"Алавес" – "Валенсия" - 2:1 (1:0)

Голы: Лум, 14 - 1:0, Гедеш, 62 (с пенальти) - 1:1, Хоселу, 76 (с пенальти) - 2:1

"Кадис" – "Сельта" - 0:0

"Севилья" - "Эльче" - 2:0 (0:0)

Голы: Папу Гомес, 70 - 1:0, Рафа Мир, 75 - 2:0.

"Леванте" – "Бетис" - 2:4 (1:3)

Голы: Фекир, 14 - 0:1, Эдгар Гонсалес, 29 - 0:2, Карвалью, 42 - 0:3, Дани Гомес, 43 - 1:3, Дани Гомес, 47 - 2:3, Фекир, 49 - 2:4

"Реал Сосьедад" – "Гранада" - 2:0 (1:0)

Голы: Ойарсабаль, 37 (с пенальти) - 1:0, Рафинья, 74 - 2:0

"Мальорка" – "Атлетик" - 3:2 (2:0)

Голы: Севилья, 22 (с пенальти) - 1:0, Анхель Родригес, 30 - 2:0, Рауль Гарсия, 59 - 2:1, Беренгер, 61 - 2:2, Симон, 88 (автогол) - 3:2

"Райо Вальекано" – "Осасуна" - 0:3 (0:2)

Голы: Монкайола, 8 - 0:1, Рубен Гарсия, 40 - 0:2, Кике Гарсия, 90 - 0:3

Положение команд: "Реал" - 54, "Севилья" - 50, "Бетис" - 43, "Барселона", "Атлетико" - 39 (23), "Реал Сосьедад" - 38 (23), "Вильярреал" - 36, "Атлетик" - 34, "Осасуна" - 32, "Сельта" - 31, "Райо Вальекано" - 31 (23), "Валенсия" - 30, "Эспаньол" - 28, "Эльче" - 26, "Мальорка" - 26 (23), "Хетафе" - 25, "Гранада" - 24, "Алавес" - 20, "Кадис" - 19, "Леванте" - 11 (23).

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