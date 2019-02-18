Потеря: Венгер оценил уход Рэмзи из "Арсенала"



Бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что лондонский клуб многое потеряет из-за ухода валлийского полузащитника Аарона Рэмзи, который летом перейдет в "Ювентус".

"Уход Рэмзи это потеря для "Арсенала". В то же время, "Ювентус" является отличным вызовом для него. Рэмзи любит атаковать, а его главным достоинством является последний пас. Уверен, что он принесет пользу "Ювентусу", - приводит слова Венгера Metro.

Напомним, что 28-летний Рэмзи летом станет свободным агентом и достанется "Ювентусу" бесплатно. Хавбек подписал контракт с итальянским клубом до лета 2023 года. Его зарплата в "Ювентусе" составит более 23 миллионов евро в год.