Потеря: Венгер оценил уход Рэмзи из "Арсенала"

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Потеря: Венгер оценил уход Рэмзи из "Арсенала"
Бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что лондонский клуб многое потеряет из-за ухода валлийского полузащитника Аарона Рэмзи, который летом перейдет в "Ювентус".

"Уход Рэмзи это потеря для "Арсенала". В то же время, "Ювентус" является отличным вызовом для него. Рэмзи любит атаковать, а его главным достоинством является последний пас. Уверен, что он принесет пользу "Ювентусу", - приводит слова Венгера Metro.

Напомним, что 28-летний Рэмзи летом станет свободным агентом и достанется "Ювентусу" бесплатно. Хавбек подписал контракт с итальянским клубом до лета 2023 года. Его зарплата в "Ювентусе" составит более 23 миллионов евро в год.

Не пропустите: Рэмзи отказал двум испанским грандам и только потом перешел в "Ювентус". | http://soccernews.ru

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