Потерявший часть состава президент "Спортинга" будет отправлен в отставку



Президент лиссабонского "Спортинга" Бруну де Карвалью покинет свой пост, сообщает AFP.

По сведениям издания, совет директоров португальского клуба принял решение уволить де Карвалью. За его отставку проголосовали более 71 процента акционеров.

Напомним, что из-за провального управления сразу несколько лидеров "Спортинга" разорвали контракты с клубом.

Не пропустите: "Спортинг" пополнился известным итальянским вратарём. | http://soccernews.ru