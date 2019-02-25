Потрясающая голевая перестрелка в видеообзоре суперматча "Фиорентина" - "Интер"

Теги фиорентинаинтер милан

Потрясающая голевая перестрелка в видеообзоре суперматча "Фиорентина" - "Интер"

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 25-го тура чемпионата Италии, в котором "Фиорентина" и "Интер" сыграли вничью со счетом 3:3.

Видео: "Фиорентина" - "Интер" - 3:3

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