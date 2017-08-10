Потрясающая развязка: "Краснодар" в компенсированное время выгрызает победу над "Ахматом"

Теги ахматкраснодар

Потрясающая развязка: "Краснодар" в компенсированное время выгрызает победу над "Ахматом"

В рамках пятого тура чемпионата России "Краснодар" в гостях переиграл "Ахмат" со счётом 3:2. "Быки" по ходу матча дважды вели в счёте, однако хозяева поля неизменно отыгрывались. Развязка наступила уже в компенсированное время, когда точный удар 18-летнего Ивана Игнатьева принёс кубанской команде тяжелейшую победу.

"Ахмат" – "Краснодар" - 2:3

Голы: Мартынович, 53 - 0:1, Маэл, 73 - 1:1, Классон, 76 - 1:2, Швец, 90 - 2:2, Игнатьев, 90+2 - 2:3.

"Ахмат": Городов, Семенов, Анхель, Филипе Сампайо (Маэл, 70), Родолфо (Бериша, 65), Лео Жаба, Швец, Уциев, Митришев (Балай, 63), Мохаммади, Иванов.

"Краснодар": Синицын, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Каборе, Газинский (Шишкин, 28), Перейра, Мамаев (Жоаозиньо, 68), Вандерсон (Классон, 76), Игнатьев. 

Не пропустите: "Краснодар" теряет Газинского. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Стартует новый турнир прогнозов! Анонс 1-го тура

Стартует новый турнир прогнозов! Анонс 1-го тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 5 13
2 Локомотив Москва 5 13
3 Краснодар 5 10
4 Ростов 5 10
5 ЦСКА Москва 5 9
6 Ахмат 5 9
7 Уфа 5 9
8 Спартак Москва 5 8
9 Рубин 5 7
10 Урал 5 7
11 Динамо Москва 5 4
12 Тосно 5 3
13 Арсенал Тула 5 3
14 СКА Хабаровск 5 3
15 Анжи 5 3
16 Амкар 5 1
Полная таблица

топ-5 тегов