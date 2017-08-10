Потрясающая развязка: "Краснодар" в компенсированное время выгрызает победу над "Ахматом"

В рамках пятого тура чемпионата России "Краснодар" в гостях переиграл "Ахмат" со счётом 3:2. "Быки" по ходу матча дважды вели в счёте, однако хозяева поля неизменно отыгрывались. Развязка наступила уже в компенсированное время, когда точный удар 18-летнего Ивана Игнатьева принёс кубанской команде тяжелейшую победу.

"Ахмат" – "Краснодар" - 2:3

Голы: Мартынович, 53 - 0:1, Маэл, 73 - 1:1, Классон, 76 - 1:2, Швец, 90 - 2:2, Игнатьев, 90+2 - 2:3.

"Ахмат": Городов, Семенов, Анхель, Филипе Сампайо (Маэл, 70), Родолфо (Бериша, 65), Лео Жаба, Швец, Уциев, Митришев (Балай, 63), Мохаммади, Иванов.

"Краснодар": Синицын, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Каборе, Газинский (Шишкин, 28), Перейра, Мамаев (Жоаозиньо, 68), Вандерсон (Классон, 76), Игнатьев.

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