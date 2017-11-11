Потрясающее спасение ворот голкипером Новой Зеландии в игре с Перу

Теги перуновая зеландия

Потрясающее спасение ворот голкипером Новой Зеландии в игре с Перу

Голкипер Новой Зеландии Стефан Маринович спас ворота после удара Джефферсона Фарфана в стыковой игре против Перу (0:0).

Видео: Сейв Мариновича

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