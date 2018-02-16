Потрясающий камбэк "Локо", боль "Спартака" и другие итоги первых матчей 1/16 финала Лиги Европы

Редакция SoccerNews подводит главные итоги первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Потрясающий камбэк "Локомотива"

Зимний чемпион российской Премьер-Лиги "Локомотив" стал единственным отечественным клубом, который выиграл свой первый матч в 1/16 финала Лиги Европы и тем самым сделал весомую заявку на проход в следующую стадию. После двухмесячного перерыва "железнодорожники" за первым официальным поединком полетели в Ниццу, чтобы сразится с местной командой. Начало встречи выдалось для москвичей очень болезненным. Французы лихо стартовали: уже на четвертой минуте Марио Балотелли открыл счет, а на экваторе первого тайма оформил дубль.

Благо, что "Локо" не расклеился и еще к перерыву сократил отставание в счете: пенальти реализовал Мануэл Фернандеш. В середине второй половины встречи "Ницца" осталась в меньшинстве, за фол последней надежды был удален Коли, и этим обстоятельством сполна воспользовались подопечные Юрия Семина. Все тот же Фернандеш сначала мастерски реализовал штрафной, а через восемь минут хладнокровным ударом в дальний угол принес волевую победу российскому клубу.

Таким образом, "Локомотив" фантастическим образом начинает 2018 год, делая весомую заявку на выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Адурис делает больно "Спартаку"

Как бы не было прискорбно, но "Спартак" – пожалуй, единственный российский клуб, который уже фактически потерял все шансы на выход в 1/8 финала Лиги Европы. Подопечные Массимо Карреры в родных стенах влетели испанскому "Атлетику" со счетом 1:3. Глупые индивидуальные ошибки защитников "красно-белых" привели к тому, что уже после первого тайма все стало ясно. Главным палачом москвичей выступил нестареющий баск Арицу Адурис, оформивший дубль.

У "Спартака" еще был целый второй тайм, чтобы попытаться исправить ситуацию, но все на что хватило российский клуб, так это на гол престижа. Теперь же, для того, чтобы против следующий раунд действующему чемпиону России необходимо побеждать в Бильбао с разницей в три мяча, во что поверить очень и очень сложно.

"Зенит" сохраняет шанс

Один из самых сложных соперников в 1/16 финала Лиги Европы достался питерскому "Зениту". В первой схватке плей-офф "сине-бело-голубые" отправились в гости к легендарному "Селтику". Шотландский гранд вырвал победу благодаря единственному голу Каллума Макгрегора во втором тайме, но результат для российского клуба можно считать вполне себе приемлемым. Учитывая рисунок игры, подопечные Роберто Манчини могли пропустить и больше – в этом в смысле питерцам немного повезло. Один мяч по силам отыграть на родном стадионе, хотя по самой игре команды существует еще масса вопросов.

Сухарь ЦСКА и "Црвены Звезды"

Так вышло, что программа первых матчей 1/16 финала Лиги Европы открылась еще раньше, чем поединки плей-офф в Лиге Чемпионов – во вторник ЦСКА навестил "Црвену Звезду". Как и ожидалось, встреча вышла незрелищной, а команды друг другу так и не забили. В том, что армейцы не пропустили по большей мере нужно поблагодарить Игоря Акинфеева, который уже по ходу второго тайма совершил несколько блестящий сейвов.

При счете 0:0 сложно сказать, кому он больше на руку, потому как любой гол сербов на выезде должен будет крыт как минимум двумя результативными выстрелами ЦСКА.

Не злите "Атлетико"!

В предматчевых прогнозах многие эксперты и аналитики видели матч "Копенгагена" и "Атлетико" безголевым, в силу того прагматичного футбола, который проповедует и та и другая команда. Возможно все бы так и было, если бы в самом начале встречи датчане не открыли счет. Подопечные Диего Симеоне не могли мирится с такими раскладами, поэтому тут же понеслись вперед и в итоге укротили "львов". Еще к перерыву "матрасники" забили два усилиями Сауля и Гамейро, а во второй половине встречи Гризманн и Витоло оформили разгром.

Теперь в ответном матче на "Ванда Метрополитано" мадридцы могут резервным составом спустя рукава выходить на поле и этого вполне будет достаточно, чтобы сохранить имеющийся гандикап.

"Наполи" сливает и Лигу Европы

Еще в самом начале еврокубковой кампании президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что в нынешнем сезоне приоритетом для его команды будет выступления в Серии А, где они в кое-то веки имеют реальный шанс выиграть чемпионство. Неаполитанцы не важно выступили на групповом этапе Лиги Чемпионов, хоть и моментами выглядели очень здорово. И вот с первого же матча плей-офф Лиги Европы "лазурные" дали понять, что этот турнир, как таковой им пока не интересен. Маурицио Сарри выставил полурезервный состав, и несмотря на то, что "партенопейцы" первыми забили, "РБ Лейпциг" опосля вкинул три, благодаря чему фактически и забронировал себе путевку в 1/8 финала.

Батшуайи – новый герой Дортмунда

Потрясающая развязка получилась в первом противостоянии одной из самых интереснейших пар в 1/16 финала Лиги Европы – дортмундская "Боруссия" в родных стенах перестреляла "Аталанту". Обе команды сыграли боевыми составами и не разочаровали. Первый тайм остался за хозяева: счет открыл Андре Шюррле. Но уже в начале второй половины встречи с ног на голову все перевернул Йосип Иличич, в течение пяти минут забив дважды из-под Тольяна. С таким исходом не стал мириться новичок "шмелей" Миши Батшуайи, который с первого же дня пребывания в Дортмунде влюбляет в себя местных поклонников футбола. На этот раз бельгийский форвард отличился дублем и тем самым подарил победу "Боруссии".

Символическая сборная

Вратарь: Давид Оспина ("Арсенал")

Защита: Штефан Ляйнер ("Зальцбург"), Огнен Враньеш (АЕК), Йерай Альварес ("Атлетик"), Лукас Эрнандес ("Атлетико")

Полузащита: Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Димитри Пайе ("Марсель"), Мануэл Фернандеш ("Локомотив")

Нападение: Антуан Гризманн ("Атлетико"), Ариц Адурис ("Атлетик"), Миши Батшуайи ("Боруссия" Д)

Богдан Архипенко

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