Поттер возглавит "Суонси"

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Поттер возглавит "Суонси"

"Суонси" на своём официальном сайте анонсировал назначение нового главного тренера.

Так, на следующей неделе "лебедей" возглавит Грэм Поттер, который до последнего времени был наставником шведского "Эстерсунда".

"Суонси" уже договорился о размере компенсации за 43-летнего специалиста, а также согласовал с ним условия личного контракта.

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