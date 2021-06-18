Поульсен едва не побил рекорд Евро, принадлежащий россиянину Кириченко

Фото твиттер Евро-2020

Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен забил второй самый быстрый гол в истории Чемпионатов Европы.

Напомним, что датчанин поразил ворота Бельгии спустя 99 секунд после стартового свистка.

Рекорд Евро по этому показателю принадлежит бывшему форварду сборной России Дмитрию Кириченко.

В 2004 году россиянину хватило 65 секунд, чтобы открыть счёт в матче с Грецией.

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