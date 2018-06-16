Поульсен признан лучшим игроком матча Перу - Дания

Нападающий Юссуф Поульсен признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Перу и Дании.

Форвард датчан забил единственный гол в этой игре, тем самым принеся своей команде победу.

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